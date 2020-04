Jarní výprodej na PlayStation Store: 8 nových zlevněných her, kterým byste měli dát šanci

Nákaza koronaviru jen tak nepolevuje a podle dosavadních informací to vypadá, že si v pohodlí svých domovů ještě hezkých pár týdnů počkáme. Řada společností se snaží udržet zákazníky doma pomocí nejrůznějších iniciativ, akcí a slev, díky nimž je možné pořídit produkt za zlomek původní ceny a výjimkou nejsou ani herní studia. Zatímco Steam, GOG a Epic Store jsme v našem pravidelném seriálu již pokryli, nyní je čas na konzolové platformy, kde je nabídka ještě bohatší a velkorysejší. Vydejte se s námi tedy do knihovny titulů pro PlayStation 4, připravili jsme si pro vás totiž 8 zlevněných her, které jsou poměrně nové a svou nízkou cenu překvapí.

Call of Duty: Modern Warfare

Při zmínění jednoho z nejlepších dílů této dlouholeté FPS série pochopitelně nemáme na mysli původní 4. přírůstek, nýbrž nejnovější remake, který se svým předchůdcem výrazně inspiruje a nabízí celou řadu nových funkcí. Call of Duty: Modern Warfare uchvátí nejen dokonalou grafickou stránkou a vynikající fyzikou, ale také nespočtem herních módů, vybalancovanými bitvami a především takřka nekonečnými možnostmi jak se zabavit. Typický herní režim Zombies sice bohužel chybí, ale zato se hra může pochlubit Battle Royale módem Warzone, který nabídne obrovskou mapu a vozidla, a neméně oblíbenými standardními mapami, kde si můžeme poměřit síly s ostatními hráči. Nechybí propracovaná a realistická kampaň, návyková hratelnost a spousta dalších příjemných novinek, díky nimž vám hra vydrží stovky a tisíce hodin. V edici Battle Pass, jež obsahuje všechen dodatečný obsah, navíc může být vaše již za 1759 korun namísto 2199 korun. Zamiřte tedy na PlayStation Store a okuste strasti moderní války na vlastní kůži.

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Neméně oblíbenou sérií je i počítačová a konzolová adaptace Star Wars, která do svého portfolia od doby vzniku zařadila celou plejádu nejrůznějších titulů. Ač by mnozí zlí jazykové mohli argumentovat tím, že legendárnímu Star Wars: Knights of the Old Republic se již nic nevyrovná a tento stařičký počin stále drží své prvenství, nejnovější díl Jedi: Fallen Order se kvalitou velmi blíží. Hra totiž vsází všechny své karty zejména na úchvatnou audiovizuální stránku a propracovaný příběh, který potěší jak skalní fanoušky Star Wars, tak nově příchozí. Nechybí celá řada výzev a především epická komba, která jsou slast pro oči. Máte-li tedy zálusk na nějakou povedenou hru z tohoto univerza a dlouho vám podobný titul chyběl, rozhodně doporučujeme příliš neotálet, zamířit na PlayStation Store a hru si za 999 korun namísto 1799 korun pořídit.

Mortal Kombat 11

Kdo by neznal světoznámou bojovou sérii Mortal Kombat, která za dva roky oslaví 20 let a již od roku 1992 nabízí nekompromisní bitvy na život a na smrt. V případě 11. přírůstku tato skutečnost platí o to více, na výběr totiž budete mít z celé řady nových hrdinů a především přibyla také další bojiště a mapy, které souboje pořádně ozvláštňují. A jak jistě víte, kolem série Mortal Kombat se soustřeďuje i početná esportová komunita, díky čemuž si můžete po čase tréninku poměřit síly i s těmi nejlepšími. Ač se totiž může zdát hratelnost jednoduchá, ovládnout schopnosti každého hrdiny nějakou dobu trvá a zvládnout je na takové úrovni, abyste mohli vytvářet efektivní komba je běh na dlouhou trať. Pokud tedy hledáte hru, kde utopíte stovky hodin a chcete se vybít, Mortal Kombat 11 v tomto ohledu poslouží jako dokonalá záležitost. Hru navíc pořídíte na PlayStation Store již za 629 korun, což je jen zlomek původní ceny, která je 1799 korun.

Death Stranding

I když jste o sérii Metal Gear Solid možná nikdy dříve nezavadili, přinejmenším jednou jste určitě zaslechli jméno legendárního vizionáře Hideo Kojimy, který za tímto klenotem stojí. Od té doby však utekla řada let a tento netypický designér a vývojář byl navíc vyštípán z vedoucí pozice v Konami, což ho vedlo k založení vlastního studia. Netrvalo dlouho a Kojima se pochlubil s originální hrou Death Stranding, kde se vžijete do role zvláštního poslíčka, jenž přepravuje balíky přes území, kterým kdysi byly Spojené státy. Hra se totiž odehrává v dystopické budoucnosti, kde si nebezpečná a neviditelná stvoření podmanila celý svět. Vysvětlovat zde komplexní a pramálo pochopitelný příběh by nám trvalo poměrně dlouho, avšak můžeme vás ujistit, že vás čeká surrealistický zážitek podtržený unikátním hudebním doprovodem a hutnou atmosférou. Ojedinělá je i hratelnost, která je nanejvýš realistická a nutí vás přemýšlet nad tím, jak budete řešit praktické problémy jako je váha nákladu. Máte-li tedy chuť vydat se na výpravu do neprobádaného a tajemného světa, stačí zamířit na PlayStation Store a hru si za 999 korun namísto obvyklých 1799 korun pořídit.

Red Dead Redemption 2

Za zmínku stojí také pokračování konzolové série Red Dead Redemption, které nakonec nečekaně zavítalo i na PC. Tahle westernová střílečka v otevřeném světě totiž nenabízí pouze projížďky na koních a nekonečnou zásobu whiskey a bourbonu. Ve hře se totiž podíváte do Spojených státech ještě za dob udatných kovbojů a banditů, kteří si vyměňují kulky na denním pořádku a právo bylo sotva něco, čím se tehdejší protagonisté a antagonisté mohli ohánět. Nechybí živá interakce s okolním prostředím, široký arzenál zbraní, propracovaná příběhová kampaň a dokonce možnost zavítat do multiplayeru a zahrát si také s ostatními hráči. Red Dead Redemption 2 tak nabízí takřka neomezené možnosti jak se zabavit a je jen na vás, zda se raději budete projíždět rozsáhlým světem, nebo budete plnit úkoly zadané místními a aktivně se snažit o přežití v tamním nekompromisním světě. Máte-li tedy v lásce westernové filmy, nebo vám zkrátka jen imponuje neomezená svoboda, měli byste zamířit na PlayStation Store a hru si za příjemných 899 korun namísto 2199 korun koupit. Místo pouhé základní hry se totiž dočkáte Ultimate edice, jež nabízí dodatečný obsah a pár bonusů navíc.

Need For Speed Heat

Závodní série Need For Speed ještě před lety trhala prodejní rekody a řadila se mezi nejlepší počítačové a konzolové tituly. Zlatá éra je však dávno pryč a z této kdysi povedené závodní série se stala poměrně kontroverzní záležitost, která jen prohloubila propast mezi skalními fanoušky a vývojáři. Naštěstí se své omyly snaží tvůrci napravit, a tak přišli s novým přírůstkem s podtitulem Heat, jenž nabízí stejně závratné tempo jako starší díly a zároveň se chlubí dechberoucí grafickou stránkou a širokým vozovým parkem, kde najdete automobily ze stáje takřka všech významnějších společností. Samozřejmě nechybí nahánění policií, možnost pořádně si svou čtyřkolovou mašinu vylepšit a online režim, kde můžete zkusit své štěstí a poměřit síly s ostatními hráči. Ač se ve své podstatě stále jedná o pouhý stín kdysi legendární série, za vyzkoušení nový díl určitě stojí. Na PlayStation Store ho navíc pořídíte již za 899 korun namísto obvyklých 1799 korun a na hezkých pár hodin vám vydrží.

Days Gone

Pokud ještě nejste přesyceni zombie her a rádi byste si zase po dlouhé době zahráli originálnější titul a ne tu samou, tisíckrát omílanou řezničinu, máme pro vás dobrou zprávu. Exkluzivita v podobě Days Gone totiž nabízí zcela odlišný zážitek než drtivá většina konkurenčních her a vsází především na příběh, který vás chytne a už nepustí. Vžijete se totiž do role Deacona St. Johna, který si na své motorce dělá projížďku postapokalyptickým světem a čelí nástrahám jak v podobě krvelačných zombie, tak lidských monster, jenž jsou schopna pro přežití udělat téměř cokoliv. Svou grafickou stránkou titul sice příliš nezaujme, ale zato se může pochlubit pořádně návykovou hratelností a především sandboxovým přístupem, díky němuž si můžete vytvořit vlastní arzenál zbraní a vyrobit si smrtící nástroj takřka ze všeho. Máte-li tedy chuť na něco odlišného, co na pár desítek hodin upoutá vaši pozornost, stačí zamířit na PlayStation Store a hru si za 779 korun pořídit. Běžně stojí 1799 korun

The Outer Worlds

O této šílené FPS hře s notnými prvky RPG jsme se v minulých dílech našeho seriálu zmiňovali již několikrát a má to pádný důvod. The Outer Worlds totiž kombinuje to nejlepší z Borderlands a Falloutu, díky čemuž tvoří takřka dokonalý hybrid a nabízí jak ztřeštěný herní svět, tak filozofický podtón. Hra se totiž odehrává na vzdálené mimozemské planetě, kterou lidstvo úspěšně kolonizovalo. Pod palcem ji má však gigantická korporace, která vytěžuje své zaměstnance a snaží se profitovat na drancování přírodních i lidských zdrojů. Je tedy na vás, zda budete poslušně hájit zájmy kapitalistické společnosti, nebo se přidáte k odporu a pokusíte se krutovládu svrhnout. Fantazii se meze takřka nekladou, vše závisí jen na vaší volbě a k dispozici budete mít celý arzenál zbraní, pomocí něhož budete moci svého cíle dosáhnout. Pokud se tedy v Borderlands cítíte jako doma a The Outer Worlds zní jako slibné pokračování započatého šílenství, měli byste zamířit na PlayStation Store a 1004 korun do hry investovat. Standardně za ní zaplatíte 1499 korun.