Jarní výprodej na GOG: 8 zlevněných her, které by vám neměly uniknout

Celá řada větších i menších společností dělá vše proto, aby udržela uživatele doma a pořádá nejrůznější akce, které mají k dosažení tohoto cíle pomoci. Výjimkou nejsou ani herní studia, která se doslova předhánějí v tom, kdo přijde s větší slevou. Zatímco v případě Steamu a Epic Games jsou zlevněné tituly poměrně běžným standardem, platforma GOG, tedy Good Old Games, se vytasila s hrami za pár korun a nabízí celou řadu povedených počinů, které mohou být vaše již za několik dolarů. A jak už název napovídá, jedná se zejména o tituly ze staré školy, které by si měl každý hráč alespoň vyzkoušet. Proto jsme si pro vás v pokračování našeho seriálu připravili dalších 8 her, které by vám rozhodně neměly minout a můžete si je pořídit se slevou.

Botanicula

Jméno této hry vám pravděpodobně příliš neřekne, ale vězte, že se jedná o jednu z nejpovedenějších českých her za hodně dlouhou dobu. Za titulem totiž stojí vývojáři ze studia Amanita Design, které se v minulosti nejednou vytasilo s hrami na světové úrovni a jasně dokazuje, že zlaté české ručičky dokáží proměnit ve zlato takřka cokoliv. Na první pohled zaujme v této point-and-click adventuře již samotný vizuální design, který se vymyká standardům a nabízí unikátní výpravu do světa rostlin, kde se fantazii meze nekladou. Příběh je sice poměrně jednoduchý a sleduje osud 5 zvláštních stvoření, která se vydají na výpravu za záchranou jejich rodného stromu, ale i tak vás pohltí a jen tak nepustí. Pokud si tedy potrpíte na netradiční adventury a nespokojíte se s komerčními tituly, zamiřte na platformu GOG a hru si za 4,45 dolaru namísto obvyklých 11,14 dolarů pořiďte. Ke hraní vám postačí Windows 7, procesor o taktu 1.8GHz, 1GB RAM a základní grafická karta. V případě Macu si vystačíte s macOS 10.6.8 a vyšším.

Quake: The Offering

Kdo by neznal legendární herní sérii Quake, která doslova formovala FPS žánr a jedná se o jednu z nejlepších a nejnávykovějších stříleček ze staré doby. Zlaté časy má sice sága již dávno za sebou a její sláva mírně vyprchala, ale i tak má stále co nabídnout a naopak si troufáme tvrdit, že v dnešní době přeplácaných her ze stejného žánru se jedná o příjemnou změnu. Nechybí tak obrovský arzenál zbraní, krvavá lázeň, pořádně vysoká obtížnost a především až 60 úrovní, které představují notnou výzvu. To vše za doprovodu nadupaného soundtracku, retro grafické stránky a hutné atmosféry, jež vás vezme zpět do 90. let. Zamiřte tedy na GOG a pořiďte si tuto nesmrtelnou klasiku za 4,99 dolaru namísto obvyklých 9,99 dolaru. Vystačíte si s Windows 7, procesorem o taktu 1.8GHz, 512MB RAM a základní grafickou kartou.

Heroes of Might & Magic III

Když už jsme se pustili do těch stařičkých oldschool her, co si takhle připomenout strategickou sérii Heroes of Might & Magic? Ač v dnešní doba letí MOBA hry a pro klasické strategie nezbylo příliš místa, tenhle veterán jasně dokazuje, že dokáže zaujmout i dnes a ve svém žánru si vydobyl čestné umístění. Konec konců, na svou dobu hra oplývala až nadprůměrně povedenou grafickou stránkou, nadčasovou hratelností a především plejádou možností, před kterými konkurence bledla závistí. Dnes byl tento gigant sice již sesazen, ale vynikající hudební doprovod, závan starých časů a především poctivý soubojový systém zůstávají. Máte-li tedy slabost pro stařičké strategie a nedáte na ně dopustit, Heroes of Might & Magic III je přesně ten titul, který byste měli oprášit. Zamiřte tedy na GOG a pořiďte si hru za příjemných 2,78 dolaru namísto obvyklých 11,14 dolaru. Zahrajete si již s Windows 7, procesorem o taktu 1GHz, 256MB RAM a grafickou kartou podporující 3D zobrazení.

Tropico 3 Gold Edition

V případě herní série Tropico sice nezavítáme do dob prvního dílu, ale i tak vás čeká jistá dávka nostalgie. Třetí přírůstek do této ságy totiž přišel před více než 10 lety, a ač se to může zdát jako poměrně dlouhá doba, oproti novým titulům má stále co nabídnout. Opět se tak vžijete do role proslulého diktátora, který si svou moc udržuje pomocí tvrdé síly a brání se před nátlakem velmocí jako jsou Spojené státy nebo Sovětský svaz. Bude tedy jen na vás, abyste udrželi infrastrukturu v chodu, zajistili své obyvatele a zároveň odhalili všechny rozvraceče režimu. Map je na výběr navíc několik, tudíž se nemusíte bát repetitivní hratelnosti. Kromě toho vás čekají pravidelné výzvy, které otestují vaše schopnosti a vystaví vás pořádnému nebezpečí. Máte-li tedy skrytý talent vyhýbat se atentátům a vaše nutkání stát se diktátorem je již neovladatelné, měli byste okamžitě zamířit na GOG a Tropico 3 si za 4.49 dolaru namísto obvyklých 14,99 dolaru pořídit. Plynule si zahrajete již s Windows 7, procesorem o taktu 2.4GHz, 1GB RAM a grafickou kartou o kapacitě 256MB.

Elder Scrolls III: Morrowind

Neméně světoznámou je i série The Elder Scrolls, která se datuje až do roku 1994, kdy světlo světa spatřil první díl s podtitulem Arena. My se však nebudeme příliš zaobírat historií a rovnou se vrhneme na třetí přírůstkem, tedy Morrowind, který je taktéž pořádně nostalgickou záležitostí. Ne nadarmo se říká, že se jedná o nejlepší díl série, který na svou dobu nabízel nejvíce možností a přišel s pravou 3D grafikou, s níž si moddeři hrají až do dnešních dní. Tak či onak se opět podíváme do potemnělého a nebezpečného fantasy světa, který nám naservírují celou řadu rozličných nepřátel a především stovky různých úkolů, jenž nám zaberou přinejmenším několik set hodin. Samozřejmě nechybí dobová atmosféra, možnost prozkoumávat obrovský herní svět a především propracovaný příběh, na nějž jen tak nezapomenete. Pokud vás tedy vždy lákaly počátky série The Elder Scrolls, Morrowind je ideální způsob jak s nimi začít. Zamiřte tedy na GOG a hru si za 8,35 dolaru namísto obvyklých 16,71 dolaru pořiďte. Rozhodně se jedná o skvělou investici, navíc vám k hraní postačí pouze Windows 7, procesor od AMD o taktu 500MHz, 256MB RAM a grafická karta kompatibilní s 3D.

Gone Home

O tomto povedeném walking simulátoru jsme se zmínili v uplynulých týdnech již nesčetněkrát a není se čemu divit. Ve své podstatě se totiž jedná o ikonu žánru, která nabízí propracovaný příběh vyprávěný pomocí interakce s okolním prostředím, nadčasovou audivizuální stránku a především důmyslný průzkum herního světa, díky němuž budete odkrývat tajemství zahalující zmizení vaší rodiny. To vše za doprovodu napětí podtrhující soundtracku a hutné atmosféry, jež vás nenechá ani na chvíli vydechnout. Hororových prvků se sice bát nemusíte, ale věřte, že se nejednou budete nervózně otáčet. Pokud si tedy potrpíte na netradiční adventury, které přímo vybízejí k otevření každého šuplíku a prolezení všech koutů, Gone Home vás na hezkých pár hodin zabaví. Za 8,35 dolaru (obvykle 16,71 dolaru) ve slevě na GOG se navíc jedná o svatokrádež, navíc si spolehlivě zahrajete již s Windows 7, procesorem o taktu 1.8GHz, 2GB RAM a grafickou kartou o paměti 512MB.

Telling Lies

Investigativní thriller a zároveň poměrně zajímavý experiment Telling Lies je bez nadsázky takřka nejnovější hrou, kterou lze na platformě GOG nalézt. Vývojáři z Annapurna Interactive totiž s tímto počinem přispěchali již minulý rok a nabízí pohled do zákoutí děsivého zločinu, kde si střihne roli rovnou několik živých herců. Hra tak efektivně kombinuje filmové a herní prvky, díky čemuž tvoří pozoruhodný hybrid, kde nechybí akce, napětí ani poctivá detektivní práce. Bude totiž na vás určit, zda byl vrahem zahradník, či někdo z podezřelých. Toho docílíte za pomoci kamerových záběrů, záznamů konverzací mezi vyslýchanými osobami a dalších policejních taktik. Pokud jste si tedy vždy chtěli vyzkoušet práci kriminalisty na vlastní kůži, ale prozatím pouze ve virtuálním světě, Telling Lies vám to milerádo umožní. Hru na GOGu můžete navíc pořídit za pouhých 14,97 dolaru (obvykle 18,72 dolaru), postačí vám k tomu jen Windows 7 či macOS 10.11 a vyšší, dvoujádrový procesor o taktu 2GHz a grafická karta GeForce 8800.

No Man’s Sky

Jako poslední tu máme poměrně nový titul, který si však na svých 15 minut slávy počkal docela dlouhou dobu. Vývojáři z Hello Games totiž po vydání přišli s polotovarem, který zdaleka neodpovídal očekáváním fanoušků a obsahoval sotva polovinu funkcí, jichž se měli hráči dočkat. Naštěstí se místo shrábnutí peněz a následného útěku studio zamyslelo a jalo se všechny sliby vyplnit. Sandboxové No Man’s Sky tak nabízí jak procedurálně generované planety, tak možnost volně cestovat vesmírem a potkávat další hráče. Kromě toho můžete vyrábět, skenovat suroviny na mimozemských tělesech a vylepšovat své vesmírné plavidlo. Jedná se o poměrně příjemnou průzkumnou jednohubku, která vám pobyt v karanténě zkrátí a nechá vás podniknout výpravu na vlastní pěst. Máte-li tedy slabost pro kosmické výlety, měli byste No Man’s Sky dát šanci, zamířit na GOG a za 33,43 dolaru namísto obvyklých 66,86 dolaru si hru pořídit. Zahrajete si již s Windows 7, Intel Core i3, 8GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GTX 480.