Jarní výprodej na Steamu: 8 zlevněných her, které by vám neměly uniknout

Karanténa může být v mnoha ohledech poměrně vyčerpávající a nepříjemnou záležitostí, která si vybírá svou daň na psychické pohodě. S tím naštěstí vypomáhá celá řada společností a snaží se nabízet alternativní zábavu, která lidem odkloní negativní myšlenky a nabídne jim možnost se patřičně odreagovat. Výjimkou nejsou ani herní studia, která se této iniciativy chopila se ctí a přináší celou řadu slev, díky nimž můžete pořídit opravdu poctivé a povedené tituly za zlomek ceny. Zatímco včera jsme vám přinesli první díl našeho krátkého seriálu s Epic Storem v hlavní roli, dnes se podíváme na zoubek Steamu a opět vypíchneme 8 nejlepších zlevněných her, které by vám rozhodně neměly uniknout z hledáčku.

Dead Cells

Plošinovku Dead Cells jsme v minulosti zmiňovali již mnohokrát, zejména tedy ve spojení s mobilními zařízeními, kde se stala jednou z nejprodávanějších nezávislých her a vydobyla si celou řadu ocenění. A není se čemu divit, tento titul totiž nabízí pořádně návykovou hratelnost roguelike hratelnost, epický soubojový systém a především elegantní komba, kterých se nebudete moci nabažit. Samozřejmě nechybí celá řada speciálních schopností, které můžete v boji proti nepřátelům zužitkovat. Postupně navíc získáváte lepší vybavení, zbraně, odemykáte další dovednosti a prozkoumáváte úrovně, z nichž každá vyžaduje jiný přístup. Pokud máte tedy v lásce akční plošinovky a přespříliš skákání, Dead Cells je přesně pro vás. Hru navíc na Steamu pořídíte za pouhých 19.99 euro namísto 24,99 euro, a ač se nejedná o zrovna velkou slevu, měli byste dát tomuto titulu šanci. Ke hraní vám navíc postačí Windows 7, Intel Core i5, 2GB RAM a Radeon HD 5750. V případě Macu si vystačíte s macOS 10.9 a vyšším, což vzhledem k audiovizuální stránce hry potěší.

The Elder Scrolls Online

Co si budeme povídat, MMORPG jsou nejlepšími zabijáky času, a ač bychom jinak před stovkami utopených hodin varovali, vzhledem k aktuální situaci se jedná o více než žádanou vlastnost. O to více tato skutečnost platí v případě online verze legendární série The Elder Scrolls, která vám umožní projít si celý herní svět, navštívit stará známá místa a užít si plnohodnotný a propracovaný příběh, který je většinou v tomto žánru nevídaným luxusem. To vše za doprovodu tradičního soundtracku, vynikající grafické stránky a milionů dalších hráčů, z nichž velká část vám bude ochotna ze začátku pomoci. A pokud se vypracujete, můžete si poměřit síly s ostatními v arénách a gigantických bitvách o hrady. Máte-li tedy zálusk na návykové MMO s poctivými prvky série The Elder Scrolls, zamiřte na Steam a hru si za 7.99 euro namísto obvyklých 19,99 euro pořiďte. Jelikož se jedná o 60% slevu, rozhodně nebudete litovat a ke hře se můžete kdykoliv vrátit. Bohatě vám postačí Windows 7, Intel® Core i3 540 či AMD A6-3620, 3GB RAM a nějaká základní grafická karta. V případě Macu si plynu zahrajete s macOS 10.9 a vyšším, 4GB RAm a procesorem Intel Core 2 Duo.

Kingdom Come: Deliverance

Pokud jste poslední roky nežili v jeskyni a alespoň po očku jste sledovali herní scénu, jistě vám neuniklo vydání legendární české hry Kingdom Come: Deliverance, která dosáhla obřích rozměrů a po Mafii se zařadila na seznam českých klenotů. Jeden z hlavních představitelů stojící za vývojem, Dan Vávra, na hráčích rozhodně nešetřil a zajistil plnohodnotný RPG zážitek z českých luhů a hájů, srovnatelný s takovými giganty jako je The Elder Scrolls. Nechybí realistický soubojový systém, spousta možností, interakce s postavami a především epický příběh, na který jen tak nezapomenete. Co dodat, zlaté české ručičky opět zazářily a ukázaly světu, že na to, alespoň z hlediska herní scény, stále máme. Pořídit si hru za příjemných 14.99 euro namísto obvyklých 29,99 euro je tak takřka povinnost pro všechny milovníky her na hrdiny, stačí zamířit na Steam. Jen si připravte Windows 10, Intel Core i5-2500K o taktu 3.3GHz, 8GB RAM a Nvidia GPU GeForce GTX 660.

Sid Meier’s Civilization VI

Abychom stále dokonala neomílali pouze žánr RPG, připravili jsme si něco také pro milovníky propracovaných strategických her. Sérii Sid Meier’s Civilization zná snad každý a přírůstek v podobě šestého dílu jen dokázal, že kvalita těchto her naopak roste. Vývojáři vám tak opět naservírují takřka nekonečné možnosti a volné herní pole, které budete moci využít jak uznáte za vhodné. Budete si budovat svá města, dohlížet na obyvatele, zajišťovat infrastrukturu a především si užijete roli jednoho z až 20 historických osobností, které pomohly definovat svou dobu. Samozřejmě bude na vás, zda se rozhodnete přistupovat k vyjednávání s ostatními národy takticky a diplomaticky, nebo naopak zvolíte cestu síly. Tak či onak doporučujeme zamířit na Steam a hru si za 17.99 euro namísto 59,99 euro pořídit. Zahrajete si již s Windows 10, Intel Core i3 2.5 Ghz či AMD Phenom II 2.6 Ghz, 4GB RAM a základní grafickou kartou o kapacitě alespoň 1GB.

Rocket League

Uznáváme, že hra Rocket League se na našich seznamech objevuje poměrně často. Není se ale čemu divit, jedná se totiž o neuvěřitelně zábavnou a návykovou hříčku, která zlákala již desítky milionů hráčů po celém světě a vydobyla si neotřesitelný status mezi multiplayerovými tituly. Pokud vás tento klenot dosud míjel, veskrze se jedná o jakýsi hybrid závodní hry a fotbalu. Ano, jediným vaším cílem totiž bude pomocí svého čtyřkolového miláčka trefit míč do branky protějšího týmu, a získat tak bod. Nechybí šílená a frenetická hratelnost, esportová komunita, neustálý přísun nového obsahu a především různorodé herní módy, kde si každý najde to své. Pokud máte tedy slabost pro závody, ale zároveň byste rádi automobily zužitkovali i někde jinde než na trati, Rocket League je pro vás jako stvořené. Hru na Steamu koupíte již za 9.99 euro namísto 19,99 euro a vystačíte si s Windows 7, dvojádrovým procesorem o taktu 2.5GHz, 4GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce 760.

No Man’s Sky

Tato vesmírná odysea započala svůj zrod již před několika lety, ale těsně po vydání se na její hlavu sesypala lavina a vývojářům nějaký čas trvalo, než se z celé situace vzpamatovali. Hra totiž zdaleka neodpovídala očekáváním, fanoušci chtěli vrátit peníze a skoro to až vypadalo, že se jednalo o další pohořelý projekt nenasytných tvůrců. To však naštěstí ukázalo jako nepravdivý závěr a studio Hello Games si pořádně máklo, aby dostálo svým slibům. V této akční adventuře tak nechybí cestování vesmírnou lodí, procedurálně generované planety, možnost skenovat a zkoumat prostředí, či se jen prolétávat vesmírem s ostatními hráči. Tento počin toho nabízí opravdu spoustu a jen vyjmenovat hrstku možností by trvalo věčnost. Doporučujeme tedy neotálet, zamířit na Steam a okusit tento zážitek na vlastní kůži. Bude vás to stát jen 27.49 euro namísto 54,99 euro, jen počítejte s tím, že potřebujete alespoň Windows 7 či 10, Intel Core i3, 8GB RAM a grafickou kartu nVidia GTX 480.

Dying Light

Vzhledem k aktuální situaci by bylo žertování o zombie nákaze nejspíše lehce nemístné, ale pokud se momentálně karanténě nudíte a od apokalypsy jste čekali něco trochu jiného, své touhy můžete ukojit v Dying Light. Tato zombie řezničiny se totiž řadí mezi jedny z nejlepších a nabízí nejen obrovský herní svět k prozkoumání a pořádně akční soubojový systém, ale také dosti unikátní herní mechaniky. Jako jediná hra tohoto žánru totiž nabízí parkour a možnost vylézt takřka kamkoliv, kde je to jen trochu možné. Pochopitelně nechybí sbíráte surovin, vyrábění smrtících zbraní, hutná atmosféra a propracovaný příběh, která má rozhodně grády. Ve hře se navíc v reálném čase mění denní cyklus, tudíž se v noci můžete těšit na zvýšenou aktivitu nemrtvých a větší výzvu. Pokud si tedy chcete zašpásovat s krvelačnými monstry a nebojíte se přímého střetu, zamiřte na Steam a hru si za 10.19 euro namísto 29,99 euro pořiďte. K plynulému hraní vám postačí Windows 7, Intel® Core™ i5-2500 o taktu 3.3GHz či AMD FX-8320 o 3.5GHz, 4GB RAM a NVIDIA® GeForce® GTX 560.

Subnautica

Násilných a brutálních her jsme tu měli až až, tudíž je čas na něco poklidnějšího a o poznání odpočinkovějšího. Řeč je o povedené a oceňované hříčce Subnatica, jež nás zavede hluboko pod oceánskou hladinu a dovolí nám prozkoumávat podvodní svět. Naše loď totiž ztroskotala hluboko uprostřed mimozemského oceánu a je jen na nás, abychom dohlédli na přísun kyslíku, objevili roztodivná stvoření žijící na dně a pokusili se z této svízelné situace vymanit. Pochopitelně nechybí možnost vyrábět si předměty, sbírat suroviny, skenovat okolní živočichy a především zajišťovat technickou stránku a dokonce si budovat podvodní základnu a habitat. To vše za doprovodu odpočinkové melodie, meditativního rozpoložení a vědomí, že se můžete takřka kdykoliv udusit či utopit. Rozhodně ale doporučujeme dát hře šanci, zamířit na Steam a obětovat 16.79 euro namísto 20,99 euro. Za ten zážitek to zkrátka stojí, navíc si vystačíte s Windows 7, Intel Haswell 2 o taktu 2.5GHz, 4GB RAM a integrovanou grafickou kartou a obdobné požadavky panují i u Mac verze, kde si zahrajete alespoň s macOS 10.9.