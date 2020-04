5 tipů, které z vás udělají mistry ve focení portrétových fotografií

Portrétového objektivu jsme se poprvé u iPhonů dočkali již u iPhonů 7 Plus. Od té už však uběhlo několik let a kromě portrétových objektivů se na našich zařízeních mohou nacházet také ultra-širokoúhlé objektivy. Mobilní fotoaparáty ušly za několik málo let opravdu dlouhou cestu. I přesto si však troufám tvrdit, že podobný úvod se objeví u stejného článku věnovanému fotoaparátům iPhonů za několik let. Pojďme se však v tuto chvíli podívat na 5 tipů, se kterými se můžete stát mistry ve focení portrétových fotografií.

Světlo, světlo a zase světlo…

Prakticky u všech fotoaparátů je nutné, abyste pro dobrý výsledek měli dobré světlo. V případě, že budete chtít vyfotit kvalitní portrétovou fotografii za šera anebo ve tmě, tak vám bohužel nepomůže ani noční režim, kterého jsme se poprvé dočkali u loňských iPhonů. Zkrátka a jednoduše, fotka focená ve tmě nikdy nebude tak dobrá, jako fotografie, kterou vyfotíte za slunečného dne. Nutno podotknout, že vám v šeru či tmě nepomůže ani blesk – ba naopak, často výslednou fotografií ještě zhorší. Navíc k tomu, portrétové objektivy mívají větší clonové číslo, než klasické objektivy – clona se u portrétových objektivů tolik neotevře, kvůli čemu nedokáže vstřebat tolik světla. I kvůli tomu byste portrétové fotografie měli fotit jen ve dne.

Změna hloubky ostrosti

V případě, že vlastníte iPhone XS a novější, tak si při focení v portrétovém režimu můžete „za běhu“ měnit hloubku ostrosti. To znamená, že při focení portrétové fotografie můžete v reálném čase měnit rozmazání pozadí. Pokud se vám tedy zdá, že iPhone rozostřil pozadí více než se vám líbí, anebo je naopak rozostřené málo, tak stačí v pravém horním rohu rozkliknout ikonu f, a poté hloubku ostrosti pomocí posuvníku upravit. Hloubku ostrosti můžete změnit také po vyfocení fotografie, a to v režimu úprav v aplikaci Fotky.

Vzdálenost objektu

Při focení portrétových fotografií pomocí mobilních zařízení je klíčová také vzdálenost. Pokud je určitý objekt od vás příliš vzdálený, anebo je naopak příliš blízko, tak se vám portrétovou fotografii jednoduše vyfotit nepodaří. V prvním případě, tedy kdy jste příliš daleko, tak se v horní části obrazovky objeví informace o tom, abyste objekt umístili do vzdálenosti menší než 2,5 metru. Ve druhém případě, kdy se budete nacházet blízko objektu, se v horní části obrazovky objeví oznámení o tom, abyste se vzdálili. Ideálním rozmezím pro focení portrétových fotografií je 50 cm – 2 metry. Zároveň je nutné, aby bylo pozadí za objektem, který se snažíte vyfotit, opravdu vzdálené – tento aspekt pomůže v tom, aby iPhone lépe rozpoznal, co se nachází v pozadí, a co zase naopak v popředí.

Vše v klidu

Zásadní je, abyste při focení portrétových fotografií zůstali v klidu jak vy, tak také objekt, který se snažíte vyfotit. Mějte na paměti, že za jízdy žádný objekt v portrétovém režimu nevyfotíte, a to samé platí i tehdy, pokud se budete snažit vyfotit objekt, který se hýbe. Zkrátka a jednoduše, jak vy, tak focený objekt, byste měli při focení zůstat v klidu. I přesto, že portrétové objektivy disponují stabilizací obrazu, tak i sebemenší otřes může z výsledné fotografie udělat rozmazaný kus ničeho. Snažte se tedy co nejméně hýbat a klidně při focení využijte stativ, popřípadě se druhou rukou zapřete o tu, kterou fotíte.

Kontrola zaostření

Před vyfocením fotografie je nutné, abyste objekt v popředí zaostřili. iPhone samozřejmě disponuje automatickým ostřením, takže ve většině případů objekt v popředí bez problémů zaostří, avšak čas od času se i mistr tesař utne a iPhone nezaostří to, co má. Nezaostřená fotka bude rozmazaná a rozhodně nebude za žádných okolností použitelná. Osobně si vždy při focení raději „ručně přeostřím“, a to tak, že na displeji na objekt, který chci zaostřit, klepnu prstem a počkám, dokud nedojde k zaostření. Při ostření si můžete také nastavit expozici snímku (tedy světlost/tmavost výsledné fotografie) – v tomto případě stačí, abyste prstem po zaostření posunuli směrem nahoru pro zesvětlení, anebo dolů pro ztmavení.