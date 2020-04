Příchod druhé generace oblíbeného dronu Mavic Air klepe na dveře

Společnost DJI je známá především pro své drony a různé doplňky k mobilním telefonům. Tyto drony je však samozřejmě něčím nutné ovládat – a čím jiným než ovladačem. Je to nějakou dobu nazpět, co se v databázi FCC objevil nový ovladač od společnosti DJI. Tento ovladač bude s největší pravděpodobností využit u chystaného dronu Mavic 3. Poté, co se v databázi FCC tento ovladač objevil, se v ní objevil také dlouho spekulovaný dron DJI Mavic Air 2. Všechny spekulace tak mohou konečně utichnout, jelikož po registraci dronu do databáze FCC je prakticky na 100 % jasné, že se jej všichni příznivci konečně dočkají.

Původně byli všichni příznivci dronů od společnosti DJI z uniklých fotografií přesvědčeni o tom, že bude nový dron patřit do produktové řady DJI Mavic. Informace v nově zalistovaném dronu do databáze FCC sice neobsahují konkrétní označení modelu, jako to bylo v případě dříve zalistovaného ovladače – i přesto je však jasné, že se dron bude jmenovat právě Mavic Air 2. Tento model naprosto dokonale doplní „zlatou střední cestu“ dronů od DJI. Pod modelem Mavic Air 2 se bude nacházet oblíbený, levný a malý dron Mavic Mini, nad novým modelem se bude i nadále nacházet notoricky známý model Mavic. Příznivci dronů od DJI se tak v případě Mavic Air 2 mohou těšit na perfektní poměr cena/výkon – s největší pravděpodobností se u něj dočkáme například 360 stupňových senzorů pro vyhýbání se překážkám, společně s OcuSync 2.0, či dopředu mířící LED diodou.

Mavic Air 2 dále nabídne ADS-B senzor, díky kterému budete informováni o tom, pokud se v okolí nachází ještě nějaký jiný dron, než ten váš – to abyste se vyhnuli případné srážce. Kromě Mavicu Air 2 se tohoto senzoru dočkají všechny nové drony od DJI, které budou vážit více než 250 gramů. Ty nejdůležitější specifikace, například v podobě maximální délky letu, anebo třeba kvalita kamery, prozatím bohužel nejsou známé. Těšíte se na nový Mavic Air 2, anebo si raději ještě počkáte na Mavic 3? Dejte nám to vědět do komentářů.