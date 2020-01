DJI Robomaster S1 aneb robot ovladatelný iPhonem, který zabaví nejen děti

Společnost DJI se do povědomí především díky svým dronům, které jsou celosvětově velmi oblíbené a mnohými označované za jedny z nejlepších, které si mohou běžní smrtelníci dopřát. Podnikání DJI se však rozhodně netočí jen kolem dronů, nýbrž třeba i kolem velmi zajímavých chytrých hraček. Jednou z nich je třeba robot Robomaster S1, který je nejen programovatelný, ale také ovladatelný iPhonem.

DJI Robomaster S1 připomíná svým vzhledem futuristické bojové vozidlo, za jehož použití by se nemuseli stydět třeba ani filmaři. Pro nás – technologické nadšence – jsou však mnohem zajímavější jeho funkce. Tento robůtek je totiž naprogramovatelný skrze Python či jednodušší Scratch 3.0, díky čemuž se z něj stává skutečně zajímavá zábavička pro milovníky této činnosti. Jasně, dalšího Terminátora z něj skrze programování neuděláte, jeho pohyb, potažmo kameru, kterou disponuje, však ovládnete dokonale. Zde však zábava nekončí.

Fotogalerie DJI Robomaster S1 1 DJI Robomaster S1 5 DJI Robomaster S1 3 DJI Robomaster S1 2 +3 Fotek DJI Robomaster S1 6 DJI Robomaster S1 4 Vstoupit do galerie

Pokud sledujete drony, určitě jste si všimli, že některé modely disponují umělou inteligencí, která jim umožňuje rozpoznávat gesta. Přesně to naučilo DJI i svého robota, díky čemuž jej tak můžete ovládat nejen přes aplikaci ve svém iPhonu (což je sice fajn, ale do jisté míry okoukané), ale třeba i máchnutím ruky. Ovládací gesta jej lze totiž naučit právě přes programování, což jinými slovy znamená, že veškeré jeho ovládání můžete ušít na míru přesně sobě. Robůtka můžete ale naučit třeba i na tleskání, kdy po tlesknutí udělá naprogramovanou věc – tedy třeba odjede.

Podtrženo, sečteno – DJI skvěle ukazuje, jak mohou vypadat hračky budoucnosti a svým způsobem dává za pravdu Applu, který již dlouhé roky hlásá, že je dle něj jednou z nejdůležitějších schopností člověka programování, které by tudíž mělo ovládat co nejvíce lidí. Nicméně vzhledem k maloobchodní doporučené ceně, která je téměř 20 tisíc korun (teď lze sehnat za 14 590 korun) je víceméně jasné, že rozmach tohoto typu hraček je ještě skutečně daleko. Ale kdo ví, třeba se za pár let dočkáme typově podobných hraček takříkajíc za pár šlupek, díky čemuž se stanou nedílnou součástí pokojíčku každého dítěte.