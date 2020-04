Jak v Safari na Macu na určitých stránkách deaktivovat blokátory reklam

Blokátory reklam se v poslední době staly velmi populárními. Uživatelé si je instalují, jelikož nechtějí být otravování různými vyskakovacími okny, či jinou reklamou. Nutno však podotknout, že většina internetových stránek „žije“ právě díky těmto reklamám. Stránky by si měly vydělat minimálně na svůj provoz, pokud však zaměstnáváte více lidí, tak je samozřejmě z něčeho platit i je. Takto to má kromě Letem světem Applem nespočet dalších internetových magazínů a stránek – právě reklama je to, co tvůrce obsahu živí. Pojďme se v tomto článku podívat na to, jak lze blokátory reklam na konkrétních stránkách deaktivovat.

Jak v Safari na určitých stránkách deaktivovat blokátory reklam

V případě, že chcete na určité stránce v Safari deaktivovat blokátor reklamy, tak se na ni prvně přesuňte. Jakmile tak učiníte, tak podržte na klávesnici tlačítko Control. S podrženým tlačítkem Control se kurzorem přesuňte do horního řádku pro adresu, a poté na název stránky, na níž se nacházíte, klepněte. Nyní můžete klávesu Control pustit a z menu, které se zobrazilo, vyberte možnost Nastavení pro tuto webovou stránku… Poté se zobrazí malé okno, ve kterém už jen jednoduše stačí odškrtnout druhou možnost shora, kterou je Zapnout lokátory obsahu. Stránka se poté obnoví a je hotovo. Tímto jste na konkrétní webové stránce úspěšně nastavili, že na ni nebude blokována reklama.

Pokud tedy máte blokátor reklamy nainstalovaný i vy, můžete jej samozřejmě na Letem světem Applem a dalších jiných webových stránkách, které chcete podpořit, pomocí výše uvedeného postupu vypnout. Mnoho lidí má také v oblibě dívat se na různé videa na YouTube, kde se samozřejmě taktéž nachází reklamy. Nutno podotknout, že tvůrci videí taktéž „žijí“ z těchto reklam, které se vám mohu vedle videa, anebo před či při přehráváním zobrazit. Chcete-li je podpořit, rozhodně tedy blokátor reklam vypněte.