Pokud vlastníte iPhone a používáte jej ke každodenní práci, tedy že vám leží na stole po vaší levé ruce hned vedle MacBooku, tak je prakticky jasné, že není nutné mít aktivní hlasité zvonění. Většina těchto uživatelů má tedy aktivní pouze tichý režim, a to pomocí přepínače na boční straně vašeho iPhonu. V tomto tichém režimu lze „slyšet a cítit“ pouze vibrace. Každý kontakt má ve výchozím nastavení nastavenou výchozí vibraci, tudíž podle nich nemůžete rozeznat, kdo vám volá. V iOS si ale můžete ke každému kontaktu nastavit vlastní vibrace, abyste podle nich poznali, kdo vám volá. Jak na to?

Jak na iPhonu vytvořit vlastní vibrace ke konkrétním kontaktům

Nejprve je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do aplikace Kontakty, anebo do aplikace Telefon, kde se ve spodním menu do Kontaktů přesuňte. Poté si najděte konkrétní kontakt, kterému chcete vlastní vibrace nastavit. Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Upravit. Zde poté stačí sjet níže a klepnout na možnost Vyzvánění. Tady poté klepněte na kolonku Vibrace. Nyní stačí, abyste se přesunuli úplně dolů k sekci Vlastní, a zde poté klepnuli na možnost Vytvořit novou vibraci. Nyní se ocitnete v prostředí pro vytváření nových vibrací, které funguje naprosto jednoduše – vše se ovládá dotykem prstu na displej. Pokud na displeji podržíte prst, znamená to, že vibrace budou aktivní, jakmile prst z obrazovky zvednete, tak se vibrace naopak neprojeví.

Poté, co budete mít váš vzor hotový, tak stačí, abyste zvolili možnost Zastavit v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud se vám vaše „vysněná“ vibrace vytvořit nepodaří, tak stačí, abyste kliknutím na tlačítko Záznam v levém dolním rohu vytvořenou vibraci přepsali a pustili se do vytvoření nové. Pomocí tlačítka Přehrát si vibraci můžete samozřejmě přehrát, abyste věděli, jak „zní“. Jakmile budete spokojeni, tak klepněte na tlačítko Uložit. Nakonec si vibraci pojmenujte a klepněte na Uložit. Co se týče pojmenování, tak pro přehlednost doporučuji vibraci pojmenovat podle toho, kterému kontaktu ji přiřazujete.