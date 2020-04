Apple se chystá navzdory koronaviru na příliv nových stážistů

Ač by se mohlo zdát, že se vzhledem k aktuální nepříznivé situaci drtivá většina technologických společností uchýlí k propouštění a hromadnému rušení stáží i pracovních míst, je tomu právě naopak. Zaměstnanci totiž mohou zkrátka pracovat z domova, a stejně tak stážisté, kteří takto naberou cenné zkušenosti a stanou se vítanou posilou v týmu. Výjimkou je však Apple, který chce dát šanci až tisícovce studentů, kteří se budou na projektech podílet jak online, tak v kancelářích.

Jablečná společnost byla jedna z prvních, která si uvědomila potenciální rizika šířícího se koronaviru a s okamžitou platností nastavila celou řadou opatření, jež měla za cíl ochránit zaměstnance a zákazníky. I Applu ale postupně došlo, že takto nelze pokračovat donekonečna, a ač je situace ve Spojených státech i po celém světě poměrně tristní, je třeba začít opět fungovat v relativně normálním režimu. Většina zaměstnanců se tak uchýlila k home office, aby mohla pracovat na dalších projektech a rozvíjet stávající portfolio produktů. Problém ale nastal u stážistů, kteří na osobní kontakt v mnoha ohledech spoléhají, jelikož jim zkušenější pracovníci mohou předat cenné zkušenosti a ukázat jim, jak daná pozice v praxi funguje. I na tento neduh ale naštěstí Apple vymyslel efektivní řešení.

Společnost má v plánu v letních měsících do svých týmů uvítat až tisícovku stážistů, kteří budou jak pravidelně docházet do kanceláří, tak v omezené míře pracovat z domova. Pochopitelně se jich budou týkat ta samá opatření jako zbytku zaměstnanců, aby nedošlo k nechtěnému šíření nákazy. Jak přesně bude celý systém fungovat je zatím ve hvězdách, jelikož se situace mění každým dnem, a to spíše k horšímu. Apple to ale ani tak nevzdává a chce dát ambiciózním stážistům dostatek prostoru, který mohou využít k vlastnímu rozvoji. Uvidíme, zda se nakonec poštěstí a jablečná společnost přijme dlouho potřebnou novou krev, nebo se studenti a potenciální noví zaměstnanci budou muset s vysněnou prací prozatím rozloučit.