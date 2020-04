Apple pomůže nezávislým hudebníkům z Apple Music tučnou finanční injekcí

O jablečné společnosti a jejích dobročinných iniciativách píšeme v poslední dnech téměř neustále, avšak kromě zdravotníků a pracovníků v prvních liniích si pandemie vybrala daň i na umělcích, kteří jsou často kvůli nemožnosti koncertovat výrazně limitováni a na rozšiřování svého hudebního portfolia se podílejí alespoň online. Této skutečnosti si však všiml i Apple, který neváhal a přispěchal se speciálním fondem pro Apple Music, který nezávislým umělcům rozdá v době krize více než 50 milionů dolarů.

Co si budeme povídat, Apple během koronavirové pandemie rozhazuje miliony dolarů na všechny strany a nutno podotknout, že drtivá většina z těchto výdajů směřuje do kapes potřebných organizací a lidí. Výjimkou nebude ani speciální fond týkající se Apple Music, jenž pomocí zhruba 50milionové dotace zajistí, že budou mít dostatek finančních prostředků i umělci, které jim budou v budoucnu pravidelně vypláceny. To se však týká výhradně nezávislých tvůrců, kteří mají s jablečnou streamovací platformou smlouvu a zároveň se mohou pochlubit alespoň 10 tisíci vydělanými dolary za poslední čtvrtletí. Pochopitelně to neznamená, že všechny nahrávací společnosti a umělci dostanou stejně peněz, vše se totiž bude odvíjet od předchozích zisků a od toho, jak moc konzistentní byly.

„Chystaná částka bude vyplacena všem nezávislým tvůrcům, kteří mají smlouvu s Apple Music a čtvrtletní obrat alespoň 10 tisíc dolarů. Výše bude vypočítána z předchozích zisků a především z potenciálních výdělků, které budou také vzaty v potaz. Chceme tímto podpořit ty umělce, kteří jsou z důvodu momentální situace v nouzi. Chápeme, že se jedná o těžké časy pro hudební odvětví, jelikož řada zpěváků a hudebníků na tyto zdroje příjmů spoléhá a doslova přes noc jim příjmy vyschly. Jak ale jistě víte, Apple si za svým vztahem k hudbě stojí a podpora umělců je to nejmenší, co můžeme udělat,“ vyjádřil se na účet tohoto oznámení Apple. Uvidíme, zda svým slibům dostojí, ale zatím dobré samaritánství technologického giganta rozhodně neopouští.