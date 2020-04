Na iPhony dorazí již za pár měsíců legendární závodní hra Forza

Kdo by neznal legendární závodní sérii Forza, kde se můžete prohánět v nadupaných ocelových mašinách a vybírat si z širokého vozového parku. Tato sága má na počítačích a konzolích poměrně dlouhou historii, a ač se jedná o jednu z nejoblíbenějších her, mobilním zařízením se ze záhadného důvodu z velké části vyhýbala. To ale naštěstí vývojáři z Microsoftu postupně mění a přispěchali s nápravou v podobě Forza Street, mobilní hříčky, která nabídne takřka plnohodnotný zážitek a pokusí se obsadit první příčky v počtu stažení.

Pokud jste také milovníky povedených závodů a dlouho jste vyhlíželi nějaký kvalitní titul pro mobilní zařízení, máme pro vás dobrou zprávu. Microsoft totiž konečně prolomil mlčení a přispěchal s plnohodnotnou mobilní verzí hry Forza, která má na PC a konzolích bohatou historii. Opět se tak dočkáme nádherné audiovizuální stránky, poměrně realistického ovládání a především široké nabídky z vozového parku, kde nebudou chybět značkové vozy, ale i automobily z dílny méně známých společností. Samozřejmostí jsou pak bohaté a rozmanité tratě, možnost poměřit síly se závodníky z celého světa a především si vydobýt nehynoucí slávu v žebříčku nejlepších hráčů.

Nejlepší na tomto oznámení je nicméně skutečnost, že hra bude plně zdarma a bez nadbytečných mikrotransakcí, Lepší postup si tak za peníze nekoupíte a roli bude hrát především snaha, píle a mistrovské ovládání vašeho čtyřkolového přítele. Tak či onak, Forza Street zamíří na iOS a Android již za měsíc, konkrétně 5. května, kdy se budeme moci prohánět po tratích z celého světa. Máte-li tedy zálusk na kvalitní závodní titul a nebojíte se pořádně tuhé konkurence, doporučujeme si pár týdnů počkat a do světa Forzy se na pár hodin uvrtat. Garantujeme vám, že vás titul chytne a jen tak nepustí. Grafická stránka vám navíc vyrazí dech a nejednou se přistihnete, že se místo vytlačování soupeře z vozovky kocháte okolním prostředím.