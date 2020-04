Stahujte zdarma: Epic rozdává hry Gone Home a Hob, první si zahrajete i na Macu

Nebyl by to správný herní týden, aby společnost Epic Games nepřispěchala s dalším balíčkem her zdarma pro své věrné fanoušky. Vzhledem ke karanténním opatřením se navíc vývojáři snaží seč mohou a servírují nám ještě více titulů, než na kolik jsme běžně zvyklí. Zatímco nedávno jsme informovali o zombie řezničině World War Z a poněkud poklidné adventuře Figment, nyní se do hledáčků společnosti dostal walking simulátor Gone Home a akční malebná adventura Hob.

Gone Home

Pokud jste již dávno dohráli oba zmíněné tituly a netrpělivě čekáte na svou další dávku, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Epic Games nás totiž nenechali čekat příliš dlouho a po vynikajícím předchozím týdnu se vytasili s dalšími dvěma hrami, které nás mají během karantény udržet uvnitř. První na seznamu je walking simálator Gone Home, kde se po roce v zahraničí v kůži dívky Lennie vracíme zpět do útulného domova. Problém však vězí v tom, že se v něm jaksi nikdo nenachází a my se ocitáme uvnitř obrovského domu sami. Něco na tom všem zkrátka nesedí a je na nás, abychom interagovali s okolním prostředím, hledali stopy a vyřešili tuto záhadu. Žádné lekačky a nepříjemné vyskakování strašidelných nepřátel nečekejte, v Gone Home vás čeká poctivá práce a hutná atmosféra, která si s hororovými tituly v ničem nezadá. Ke hraní vám navíc postačí Windows 7, procesor o taktu 1.8GHz, 2GB RAM a základní grafická karta. Podobné specifikace platí také v případě Macu, kde si vystačíte s macOS 10.11 El Captain a vyšším. Zamiřte tedy na Epic Store a ponořte se do tajemného, nevyzpytatelného života.

Hob

Neméně důležitým přírůstkem je i malebná akční adventura Hob, kde se podívá do na první pohled příjemného a odpočinkového světa, ale vzápětí zjistíme, že jsou tamní obyvatelé poměrně brutální a nekompromisní. Je tedy na nás, abychom řešili hádanky, cestovali světem a pokusili se zachránit místní stvoření od temnoty a chaosu. Věřte nám, že ač se Hob jeví jako generická a poměrně obyčejná adventura, grafická stránka vám učaruje a originální hratelnost taktéž. Budete totiž moci využívat prazvláštní hák, jímž se můžete přitáhnout takřka k čemukoliv a efektivně se pohybovat. Nebude chybět ani pořádná krvavá lázeň, která vypadá vzhledem k celkové nátuře světa poměrně nepatřičně. Máte-li tedy pro strach uděláno a nevadí vám nějaké ty logické hříčky, neváhejte a zamiřte na Epic Store, kde si můžete Hob bezplatně stáhnout. K plynulému hraní vám postačí Windows 7, dvoujádrový procesor Intel Core i3, 4GB RAM a grafická karta řady NVIDIA GeForce GTX 500 nebo AMD Radeon HD 7000. Vydáte se do nebezpečného světa?