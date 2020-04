Amazon vypustil možné datum spuštění prodeje Magic Keyboard pro iPady Pro

Spolu s nedávným představením nové generace iPadů Pro jsme se dočkali též odhalení nové generace přídavné klávesnice, která již nenese název Smart Keyboard, ale Magic Keyboard. Nově je totiž založená na nůžkovém mechanismu, který Apple využívá právě u Magic Keyboard ve svých laptopech či externích klávesnicích, díky čemuž by se na ní mělo psát naprosto skvěle. Dalším benefitem je pak přidání trackpadu, který promění připojení tablet v laptop. Není se tak čemu divit, že tato novinka svět nadchla a spuštění jejích prodejů je mnohými horlivě očekáváno. Kdy přesně se tak stane sice Apple zatím neoznámil, díky Amazonu v tom již nicméně jasno máme.

Apple se při představení klávesnice nechal oficiálně slyšet, že jí na pulty obchodů dodá někdy v průběhu května. Amazon již nicméně Magic Keyboard zalistoval a nyní u ní začal i udávat termín dodání. Ten je naplánovaný na 30. květen a to minimálně ve Velké Británii, jelikož právě britský Amazon klávesnici zalistoval. Pravdou sice je, že 30. květen vychází letos na sobotu, avšak to by vzhledem k tomu, že se jedná “jen” o specifické příslušenství nemusel být pro spuštění prodejů žádný problém. Vyloučit se navíc nedá ani to, že si Apple vyhradil první prodejní den klávesnice jen pro sebe a sám jí proto začne prodávat už 29. května s tím, že ostatní prodejci dostanou dodávky tohoto produktu v tentýž den a tudíž je budou schopni začít prodávat až o den později. Ať už je pravda kdekoliv, je v tuto chvíli víceméně jasné, že spuštění prodeje proběhne na konci května.

Proč se Apple rozhodl uvést klávesnici až v květnu, tedy dobré dva měsíce po uvedení iPadů Pro 4. generace, není zcela jasné. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se nicméně v tuto chvíli jeví problémy s výrobou pramenící z pandemie koronaviru, který dolehla v posledních měsících na svět. Čínské fabriky, ve kterých klávesnice zaručeně vzniká, tak zkrátka nemusely být schopny splnit požadavky Applu na objemy produktu a proto se s ním raději domluvily na tom, ať launch novinky odloží tak, aby bylo do té doby možné vyrobit co možná nejvíce kusů.