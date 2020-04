QNAP představil systém QTS 4.4.2: Zvyšuje zabezpečení systému a podporuje více rozšíření

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP) dnes představila nejnovější operační systém pro NAS – QTS 4.4.2. Kromě zahrnutí seznamu vylepšení a vylepšení z předchozí verze zvyšuje QTS 4.4.2 zabezpečení systému a škálovatelnost úložiště. Výchozí heslo NAS je změněno na první adresu MAC zařízení NAS pro větší zabezpečení. QNAP NAS také podporuje další nové rozšiřující jednotky QNAP – vysokorychlostní řadu TL SATA JBOD, která podporuje vícenásobný přenos SATA 6Gb/s, a praktickou řadu TL USB JBOD s připojením USB 3.2 Gen 2 10Gb/s. Od dnešního dne budou uživatelé QNAP NAS dostávat aktualizaci QTS 4.4.2.

Zatímco QTS 4.4.1 se zaměřuje na integraci cloudového úložiště a služby cloudové brány, QTS 4.4.2 posiluje rozšiřitelnost úložiště pomocí fyzických jednotek JBOD pro uspokojení potřeb v oblasti ukládání a zálohování souborů. Nové řady TL SATA JBOD a TL USB JBOD spolupracují nejen s QNAP NAS, ale také podporují počítače nebo servery pomocí doprovodného nástroje QNAP JBOD Manager.

Řada TL SATA JBOD

Řada TL SATA JBOD zahrnuje modely se stolním provedením (čtyřpozicový TL-D400S, osmipozicový TL-D800S, šestnáctipozicový TL-D1600S) a s montáží do racku (čtyřpozicový TL-R400S, dvanáctipozicový TL-R1200S-RP), které podporují vícenásobný datový přenos SATA 6Gb/s. Řada SATA JBOD je navržena tak, aby byl každý datový přenos SATA přímo připojen k jedné jednotce SATA, což výrazně zvyšuje výkon rozšiřující jednotky na vysokorychlostní a hospodárné řešení rozšíření úložiště. Řada JBOD je připravena k použití s dodanými rozšiřujícími kartami QXP a kabely. Rozšiřující kartu QXP lze nainstalovat do slotu PCIe QNAP NAS nebo počítače s Windows/Linux (Ubuntu) a přidat tak více připojení SATA 6Gb/s a jeden kabel SFF-8088 poskytuje přenosovou rychlost až 24 Gb/s (4 x SATA 6Gb/s). Přenosová rychlost mezi hostitelem a JBOD může při použití více kabelů dosáhnout až 64 Gb/s.

Řada TL USB JBOD

Tato řada zahrnuje stolní osmipozicový model TL-D800C a dvanáctipozicový model TL-R1200C-RP s montáží do racku, které podporují disk SATA 6Gb/s a poskytují port USB 3.2 Gen 2 10Gb/s typu C s rychlostí přenosu souborů až 10 Gb/s. Řada USB JBOD podporuje QNAP NAS nebo počítače s Windows, Mac, Linux (Ubuntu). Uživatelé mohou použít volitelné kabely pro použití hostitelských zařízení s připojením pomocí portu USB typu A/typu C nebo Thunderbolt 3 typu C.

Brzy budou k dispozici i nové desktopové řady QNAP NAS s vestavěným systémem QTS 4.4.2