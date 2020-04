Jak na iPhonu nastavit Safari, aby vás nesledovaly webové stránky

Většina uživatelů iPhonů a iPadů používá k brouzdání po internetu nativní aplikaci Safari. A proč by taky ne – jedná se o nativní prohlížeč, který je přesně uzpůsoben právě jablečných zařízením. Navíc k tomu, Apple jakožto jedna z mála světových společností dbá na bezpečí soukromí svých uživatelů. Proto do nastavení Safari přidává hned několik funkcí, s jejichž pomocí si zajistíte prakticky kompletní anonymitu na internetu. Pojďme se společně podívat na to, jak můžete nastavit Safari v iOS a iPadOS tak, aby vás webové stránky mohl co nejméně sledovat.

Jak nastavit Safari tak, aby vás nesledovaly webové stránky

Nejprve se na vašem iPhonu či iPadu přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak zde sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na kolonku Safari. Jakmile ji najdete, tak na ni klepněte, a poté opět sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na sekci Soukromí a zabezpečení. Zde najdete konkrétně čtyři možnosti, které vám mohou pomoci v tom, abyste byli na internetu v bezpečí. Ze všeho nejdůležitější je první možnost, a to Nesledovat napříč stránkami. Aktivací této funkce si zajistíte, že váš webové stránky nebudou různými způsoby sledovat napříč různými stránkami, což je na internetu není nic neobvyklého.

Další funkcí, kterou můžete aktivovat, je Zablokovat všechny cookies. V tomto případě se však jedná o vcelku razantní krok, protože ne všechny soubory cookies vás musí nutně sledovat. Některé tyto soubory jsou nutné pro správnou funkčnost některých webů. Třetí možností je Upozornit na phishing. Pokud tuto funkci aktivujete, tak vás Safari může upozornit na to, že se nacházíte na stránce, která váš může oklamat phishingem. Dále je k dispozici možnost Apple Pay – v tomto případě se ale nejedná o povolení placení pomocí Apple Pay na webu, nýbrž o možnost webů zjistit, zdali máte aktivní službu Apple Pay (a Apple Card v zahraničí).