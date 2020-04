Nejen Apple. Které další obří světové společnosti se zrodily v garáži?

Společnost Apple letos oslavila 44 let ode dne svého vzniku. Snad jen málokdo nezná příběh o skromných začátcích firmy, které se odehrávaly v garáži. Apple ale není jedinou světoznámou firmou, která začínala v takovýchto místech. V Silicon Valley se jedná o vcelku běžný jev – skupinka odhodlaných podivínů se zavře do garáže, aby o několik let později vydělávala miliardy. Fast Company v této souvislosti hovoří o tom, že fenomén garážových začátků již dávno opustil kolonku pouhého kalifornského klišé, a proměnil se v jakýsi symbol, který má potenciál přitáhnout ten správný kapitál.

Google

Zakladatelé společnosti Google Larry Page a Sergey Brin si pronajali garáž v Menlo Park. Psal se rok 1998 a dvojice technologických nadšenců zde začala rozjíždět svůj vyhledávací nástroj, bez kterého si dnes naprostá většina lidí neumí svůj pobyt na internetu představit. Garáž byla součástí domu, jehož majitelkou byla jistá Susan Wojcicki. Přijde vám toto jméno povědomé? Susan Wojcicki je výkonnou ředitelkou YouTube, který spadá pod společnost Google. Larry Page a Sergey Brin platili Susan za pronájem garáže 1700 dolarů měsíčně (v přepočtu zhruba 42 tisíc korun). Zmíněná budova dnes patří společnosti Google. Ta v roce 2018 nechala garáž upravit při příležitosti dvacátého výročí svého vzniku, a fanoušci si ji mohli prohlédnout na Google Maps.

Hewlett Packard

Je to už více než osmdesát let, kdy Bill Hewlett a David Packard založili v Packardovic garáži v kalifornském Palo Alto společnost Hewlett Packard. Garáž byla v roce 1987 prohlášena za historické místo, v roce 2000 ji společnost HP odkoupila za 1,7 milionu dolarů (v přepočtu více než 42 milionů korun). Dvojice spoluzakladatelů ve své domovské garáži vyvinula například audiooscilátor model 2000A. Tento kousek se nakonec stal prvním průlomovým zařízením z dílny HP, a mimo jiné ho odkoupila také společnost Disney pro svůj snímek s názvem Fantasia. Garáži, ve které společnost HP začínala, se někdy také přezdívá „kolébka Silicon Valley“.

Microsoft

V garáži vznikla také společnost Microsoft. Její spoluzakladatelé Bill Gates a Paul Allen v garáži v Albuquerque působili v samotných počátcích Microsoftu, jako dočasná základna firmě ale posloužil Sundowner Motel. Zde byla například napsána první verze programovacího jazyka BASIC. V roce 2013 se motel proměnil v místo pro dostupné bydlení. Sundowner Motel poprvé otevřel své brány hostům v roce 1960, jeho součástí bylo například casino, noční klub nebo restaurace. Slavné časy motelu Sundowner vzaly za své, když byla v roce 1970 dostavěna mezistátní dálnice č. 40 (Interstate 40).

Amazon

Také Jeff Bezos rozjížděl provoz své společnosti Amazon v „domácích podmínkách“. Bezos si se svou tehdejší ženou MacKenzie Bezos pronajímal v roce 1995 dům na washingtonském Bellevue – měsíční nájem je v přepočtu vyšel zhruba na 22 tisíc korun. Bezos o něco později uvedl v rozhovoru pro list The Wall Street Journal, že si dům částečně vybral právě proto, že je jeho součástí garáž, a on se údajně chtěl chlubit podobnými začátky, jaké zažila výše zmíněná firma Hewlett Packard a řada dalších zvučných jmen. Dům se v minulém roce prodal za 1,5 milionu dolarů, nejednalo se ale o původní stavbu, ve které Bezos bydlel – ta byla totiž v roce 2001 zrekonstruována a garáž má už zcela jinou podobu, než jakou měla v roce 1995.