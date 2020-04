Nejčernější scénář představení iPhonů 12 podle analytiků

Jablečná společnost zažívá poslední týdny poměrně krušné chvíle, a ač si dala od soudních sporů na chvíli pohov, do cesty jí vkročil koronavirus. Apple tak byl nucen na dlouhou dobu uzavřít čínské továrny i Apple Story po celém světě, což se výrazně podepsalo jak na výrobě, tak na poptávce a v každém z dosavadních prognóz budou mít obě rozhodnutí výrazný ekonomický dopad. Nyní však technologický gigant čelí ještě větší výzvě, kterou je potenciální odložení iPhonu 12, a to rovnou na začátek příštího roku.

Analytická společnost Wedbush si na slova útěchy příliš nepotrpí a poslední dobou přichází s jednou špatnou zprávou za druhou. Ta nynější není výjimkou, podle analytiků je totiž stále na stole nejčernější scénář, v němž by bylo nutné odložit vydání nové generace iPhonu až na příští rok a vynechat ze seznamu zemí Čínu, která by z důvodů extrémně nízké poptávky mohla o nový model přijít úplně. Reálně by se tak mohlo stát, že by Apple vydal nový jablečný telefon až v roce 2021, což by nabouralo veškeré dosavadní plány. Vynechání čínského trhu by však byla pro společnost takřka smrtící ránou a jedinou šancí technologického giganta by byl prodej starších modelů a vydání levného iPhonu 9. Analytici z Wedbush ale na druhou stranu uklidňují, že je podobný scénář nanejvýš nepravděpodobný a iPhone 12 vyjde na podzim maximálně s lehkým zpožděním.

I tak je však třeba brát podobnou eventualitu v potaz. Jisté je, že čínská poptávka po nových modelech utrží obrovskou ránu, z níž se jablečná společnost bude zotavovat ještě dlouho. V případě koronaviru totiž člověk nikdy neví a vzhledem ke globálnímu dopadu to vypadá, že se s námi následky pandemie ponesou ještě několik let. Jedinou dobrou zprávou tak zůstává vyjádření Foxconnu, podle nějž se výroba vrátila téměř do normálu a nehrozí nedostatek součástek. Na oficiální prohlášení Applu k celé situaci a budoucímu vývoji si každopádně budeme muset ještě nějakou dobu počkat, tak či onak se jedná o velké rozhodnutí, které nelze uspěchat. Uvidíme, kdy se nakonec finálního vydání iPhonu 9 a 12 dočkáme.