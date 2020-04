MacBook Air 2017, aneb jak na Macu ušetřit, a přesto získat perfektní zařízení

Komerční sdělení: Každý rok nám Apple představuje aktualizované modely svých jablečných laptopů, které vždy posouvají jakousi výkonnostní hranici. O produktech s logem nakousnutého jablka je ale všeobecně známo, že se pyšní dlouhou živností, a i po letech nabízí excelentní spolehlivost. Pojďme se tedy společně podívat na to, jakými parametry se pyšní MacBook Air z roku 2017 a co vše dokáže nabídnout.

O správný chod MacBooku Air 2017 se stará dvoujádrový procesor Intel Core i5, který pracuje na frekvenci 1,8 GHz a v případě Turbo Boostu se dokáže dostat až na 2,9 GHz. Tento procesor jde ruku v ruce s 8 GB operační paměti typu RAM, díky čemuž zajišťují perfektní stabilitu a svižnost operačního systému macOS. Co se týče displeje, zde Apple vsadil na kompromis. MacBook totiž nabízí „pouze“ 13,3“ LED displej s rozlišením 1440×900 pixelů a zažitý poměr stran 16:10. V základní verzi se o úložiště stará 128GB SSD disk, který nabízí nekompromisní rychlost a poměrně dostatečné úložiště například pro studijní účely. Samozřejmě největší chlouba jablečných laptopů s přívlastkem Air spočívá v jejich baterii. Ta totiž nabízí až 12hodinovou výdrž, což z Macu dělá ideálního parťáka na cesty, do práce, anebo do školy.

V posledních letech se navíc Apple spoléhá výhradně na USB-C konektory, které nabízejí lepší rychlost a spoří místo. MacBook Air ale ještě nabízí dvě klasická USBčka verze 3.0 a čtečku SD karet. Za zmínku poté určitě stojí vestavěný trackpad, díky kterému již nebudete potřebovat myš, protože vše v pohodě zvládnete za pomocí gest. MacBook Air 2017 se dá i v dnešní době považovat za poměrně solidní zařízení, které kombinuje perfektní výkon spolu s extrémní výdrží baterie. Je ale nutné upozornit na fakt, že se jedná spíše o zařízení určené na kancelářskou práci. MacBook si pochopitelně neporadí se střihem a renderem složitých videí nebo 3D modelováním.

