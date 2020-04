Rozhovor s jednatelem iPhoneServis.cz: Co se odehrává za dveřmi servisu?

Jablečná zařízení nejsou bezchybná a někdy se zkrátka může stát, že se u nich vyskytne nějaký ten defekt. V dnešním rozhovoru si tedy vyzpovídáme jednatele předního jablečného servisu iLoveServis.cz, Vladimíra Kesla, který má s opravami produktů s logem nakousnutého jablka bohaté zkušenosti. Co se tedy odehrává za dveřmi servisu a s jakým požadavkem chodí zákazníci nejčastěji?

Začněme tedy představením. Co nám můžete prozradit z historie Vaší firmy?

Naše společnost vznikla před více než 20 lety, v únoru roku 1999. Již zprvopočátku byla zaměřená výhradně na servis a prodej produktů Apple. V té době již nastal u Apple technologický zlom, kdy sešel z linie výrobce nudných šedých krabic a představil tehdy Apple iMac G3, vyrobený z průhledného barevného plastu. V roce 2007, kdy Steve Jobs představil první iPhone, jsme vyslechli přání zákazníků a vyrobili vůbec první českou lokalizaci iOS, kterou jsme vytvářeli až do oficiální lokalizace od Apple. O dva roky později vznikl projekt iPhoneServis.cz – první profesionální servis zaměřený na iPhony v ČR. Z původního softwarového zaměření jsme se transformovali na komplexní servisní služby pro zařízení Apple.

Jaká zařízení ve svém servisu opravujete?

Opravujeme kompletní sortiment produktů Apple, ale i jiných výrobců. Nejedná se tedy pouze o iPhony, ale také o MacBooky, iMacy, stolní počítače a další.

Jaké služby u vás zákazníci najdou a které využívají nejčastěji?

Portfolio nabízených služeb je poměrně široké. Mezi naše služby patří jakékoliv opravy iPhonů, iPadů, počítačů – jejich upgrady, zrychlení či vylepšení. Mezi nejčastěji využívané služby patří zřejmě výměny rozbitých displejů u iPhonů či výměny baterií.

Jaké výhody nabízíte oproti konkurenci?

Tak především zkušenost a kvalitní personál. Zaměstnáváme kvalitní české lidi, levné zaměstnance z východu nemáme. Nikdy jsme nechtěli jít cestou pobočky v každém obchodním domě či větším městě, protože bychom nedokázali garantovat tolik kvalitních techniků.

A není to třeba nevýhoda oproti jiným servisům, které mají poboček více?

Určitě ne. My nabízíme servis po celé ČR. Vzdálení zákazníci nám posílají zařízení k opravě poštou či alternativními přepravními službami, my jim opravené zařízení zasíláme na naše náklady zpět. V Praze také nabízíme vyzvednutí zařízení kurýrem zdarma. Téměř všichni naši klienti se rádi vrací, jdou cíleně k nám. A to je pro nás největší poděkování.

V dnešní době se hodně tlačí na rychlost? Jak dlouho trvají ty nejběžnější opravy?

Nejjednodušší opravy trvají pár minut. Ale např. výměna displeje s sebou nese spoustu úkonů, které je potřeba provést. Raději tedy displej vyměníme za 30 minut (včetně testování všech komponentů jako mikrofon, fotoaparát atd), než slibovat 15 minut. Pro nás je nutné, aby při dokončování opravy byla provedena výstupní kontrola a zákazník tak mohl spokojeně odejít.

Současná situace ohledně nového typu koronaviru omezila volný pohyb osob. Zaznamenali jste například menší zájem o servis zařízení ze strany zákazníků?

Ano, zaznamenali jsme menší zájem o servis obecně. Je to dáno zřejmě jednak omezením volného pohybu, ale také lidé omezili spoustu běžných úkonů, které jsou pro např. pro iPhone rizikové.

Na webu se pyšníte tím, že zachráníte 9 z 10 utopených iPhonů. Jak dlouho takováto oprava trvá a co by měli uživatelé udělat hned po tom, co se jim podaří jejich jablečný telefon utopit?

My takovou opravu provádíme několik dní. Telefon zasažený kapalinou je potřeba kompletně rozebrat, odstranit plechová odstínění základní desky a desku vyčistit v ultrazvukové lázni a zabránit tak další možné oxidaci. Toto čištění je doplněno mechanickým odstraňováním oxidace a je prováděno i opakovaně. Mezi tím se vždy musí nechat důkladně vysušit v infračervené peci. Rychloopravy typu otevřít a vysušit v tomto případě dobře nefungují, nezabrání se tak „rostoucí“ oxidaci a dříve nebo později se objeví problémy.

A co by měl zákazník udělat po tom co telefon „utopí“? Jednoznačně: Vypnout a co nejdříve navštívit servis. Zapomeňte na pověry typu vložit přes noc do rýže. Ta pomůže pouze odpařit o trochu více vlhka, než by se odpařilo samo, ale největším problémem je napětí a oxidace. Oxidaci je potřeba odstranit mechanicky a chemicky. Ideální by bylo ještě odpojit baterii, ale to u iPhone bez rozebrání nelze.

V nabídce máte výměnu skla, kde si zákazník může vybrat mezi originálním a takzvaným OEM kusem. V čem se od sebe tyto displeje liší a který z nich hlásí větší odbyt?

Existují de facto 3 způsoby, jak opravit rozbitý displej iPhonu. Displej je „sendvič“, který se skládá z LCD displeje, podsvícení, polarizační vrstvy, dotykové vrstvy a krycího skla. Displej se může nahradit originálním displejem (výrobce Apple) či displejem od jiného výrobce. Tyto displeje se od sebe liší kvalitou a délkou záruky na opravu. Displeje od jiných výrobců mají obvykle horší barvy, kontrast a častěji mohou mít problém s dotykovou vrstvou. Na tyto displeje poskytujeme záruku 6 měsíců. Na originální displeje poskytujeme záruku 24 měsíců. Jediná nevýhoda originálních displejů je vyšší cena.

Posledním možným způsobem opravy je „seříznutí“ rozbitého skla a nalepením nového. Tento typ opravy však nenabízíme, protože nelze provést kvalitně (displej se časem začne rozlepovat, mohou se v něm vyskytovat viditelné částice prachu či se při takovéto repasi poškodí např. polarizační vrstva). Některé servisy tuto službu nabízejí, ale jejich cena se velmi blíží ceně kompletní výměny displeje (někdy ji i přesahuje), ale vzhledem k těmto problémům my mezi tyto servisy nepatříme.

Co se týká odbytů, tak je to dáno spíše hodnotou opravovaného zařízení. U starších modelů je to to cca půl na půl, u novějších drtivě převládají originální displeje.

Když k vám dá zákazník své zařízení s logem nakousnutého jablka nebo počítač na opravu, nabídnete mu náhradní kus po dobu opravy. Je tato služba zdarma a mají o ni zákazníci zájem?

Nabízíme náhradní iPhony i počítače po dobu opravu. Například zapůjčení náhradního iPhone po dobu opravy stojí 605,- Kč včetně DPH. Tuto službu naši zákazníci s oblibou využívají.

Svět jde neustále kupředu a vývoj se projevuje především výpočetní techniky. Liší se nějak zásadně servis starších a novějších iPhonů a iPadů?

V zásadě platí že čím novější iPhone tím rizikovější je jeho rozebírání. Pod skleněnými zády novějších telefonů je cívka pro bezdrátové dobíjení, telefony využívají FaceID a TouchID, jenž je spárované se základní deskou telefonu a tak dále.

Vraťme se ještě k aktuální situaci spojené s koronavirem. Jak momentálně fungují vaše pobočky a jakým způsobem vám mohou zákazníci předat své zařízení?

Obě naše pobočky jsou „otevřené“ dle obvyklé otevírací doby (na I.P. Pavlova každý den 8-20, v Čimicích Po-Pá 9-17). Přestože náš provoz spadá do výjimky vydané vládou a můžeme tak mít bez omezení otevřeno, rozhodli jsme se pomoci chránit zdraví nás všech a pomoci zamezit šíření koronaviru. Nabádáme naše zákazníky, aby nám veškeré detaily sdělili požadavky po telefonu či mailu a v případě osobní návštěvy zařízení předali mezi dveřmi. Mezi další možnosti doručení patří vyzvednutí kurýrní službou po Praze zdarma. Zákazníkům, kteří nejsou z Prahy nabízíme bezplatné zaslání opraveného zařízení zpět službou PPL.

Mockrát vám děkuji za perfektní rozhovor, u kterého věřím, že našim čtenářům poskytl spoustu cenných informací. Chtěl byste čtenářům na závěr dodat nějakou cennou radu?

Trochu teď odbočím, ale rád bych připomněl otázku, kterou si Steve Jobs často pokládal ráno před zrcadlem: „Kdyby měl být dnešní den mým posledním dnem v životě, chtěl bych udělat to, co mám dnes v plánu?“ Neřešte zbytečnosti, minulost či nenávist. Žijte přítomností.