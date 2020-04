Jak na dálku hlídat, co vaše děti dělají na iPhonu

V dnešní moderní době je velmi těžké udržet krok s mazanými dětmi, které často už v brzkém věku rozumí technologiím více, než dospělí za několik desítek let. Moderní technologie jsou sice dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Příkladem nám v tomto případě mohou být například sociální sítě, na kterých si sice může vaše dítě dopisovat s přáteli, avšak na druhou stranu zde mohou být napadeny nějakými predátory. Nejen pro tyto případy vznikla aplikace KidsGuard Pro, s jejíž pomocí můžete hlídat prakticky vše, co vaše dítě dělá na telefonu.

Co všechno můžete hlídat?

Jak už můžete z úvodu tušit, tak je KidsGuard Pro aplikací, s jejíž pomocí můžete jednoduše hlídat nejen vaše děti. Pokud byste se po přečtení této recenze rozhodli pro pořízení KidsGuard Pro, tak získáte přístup prakticky ke všem datům, která se na sledovaném zařízení objeví. Mezi tato data patří například kontakty a SMS zprávy, které často dokáží podezřelé chování odhalit jako první. Dále mezi tyto soubory patří fotografie společně s videy – a to jak ty, které vaše dítě pořídí, tak také ty, které od někoho obdrží. Mezi nejužitečnější informaci patří v tomto případě GPS poloha, která vás dokáže jednoduše zavést k vašemu dítěti ať je, kde je. Nechybí ani možnost pro hlídání dalších, méně důležitých částí zařízení, mezi které patří například Kalendář, Připomínky, anebo Poznámky. S KidsGuard Pro získáte také přístup do iCloud Drive sledovaného zařízení, společně s možností extrahovat veškerá data.

V minulém odstavci jste se dozvěděli o nativních aplikacích, které KidsGuard Pro podporuje. Nutno však podotknout, že to nejsou pouze nativní aplikace, které můžete s KidsGuard Pro hlídat. Pokud se pro tento program rozhodnete, tak získáte také přístup ke zprávám z aplikací Messenger, WhatsApp, Viber, či například z Instagram. Nechybí také kompletní přístup k aplikaci Snapchat, Tinder, Telegram a mnoho dalších. Zkrátka a jednoduše, s KidsGuard Pro budete mít k dispozici naprosto všechna data ze sledovaného telefonu, a to kdykoliv a kdekoliv.

V jakých situacích se může KidsGuard Pro hodit?

V úvodních odstavcích sice zmiňuji, že se KidsGuard Pro hodí jen pro sledování ratolestí – opak je však v tomto případě pravdou. Byť je KidsGuard Pro určen především pro tento účel, tak si ti bystřejší z vás už určitě odvodili, že situací, ve kterých lze KidsGuard Pro využít, je o mnoho více. Kromě sledování dětí tedy tento program můžete použít ke sledování vašich zaměstnanců. Bohužel, v dnešní době se čím dál tím více zaměstnanců „fláká“ a nedělají to, co jim je nařízeno. V některých případech dochází například také ke zneužívání firemních aut, se kterými zaměstnanci jezdí po nákupech a zkrátka tam, kde potřebují. V neposledním případě lze KidsGuard Pro využít také tehdy, pokud máte problémy a nejistotu ve svém vztahu. Bohužel, zoufalé činy si často žádají zoufalá řešení, a pokud máte pocit, že vás váš partner či partnerka podvádí, je právě KidsGuard Pro ideální možností, jak to zjistit. Jedná se sice o velmi nekalou praktiku, avšak když není jiné východisko, tak se jedná o nejlepší možnost, kterou můžete pro zjištění podvádění zvolit. Platí sice přísloví, že co oči nevidí, srdce nebolí, avšak často je o mnoho lepší zjistit pravdu dříve, než ji zjistit později, či vůbec.

Jak to funguje?

KidsGuard Pro funguje naprosto jednoduše a vše, co k započetí sledování určitého zařízení potřebujete, je iCloud účet. V prvním kroku si vytvoříte svůj vlastní KidsGuard Pro účet. Po vytvoření účtu si zaplatíte předplatné a ihned poté můžete KidsGuard Pro začít používat. Ceny předplatného jsou v tomto případě $29.25 dolarů měsíčně, pokud zvolíte platbu na jeden měsíc, $16.65 poté měsíčně zaplatíte, pokud potvrdíte předplatné na 3 měsíce. Roční plán vás poté vyjde na $8.32 měsíčně, což se rozhodně vyplatí. Každá licence lze použít na jedno zařízení a nutno podotknout, že se verze od sebe v ničem neliší. Sami si tedy musíte zvolit, které z předplatných vám bude vyhovovat nejvíce. Jakmile za předplatné zaplatíte, tak už jen stačí, abyste do prostředí aplikace KidsGuard Pro zadali údaje iCloud účtu, který chcete sledovat. Jakým způsobem si tyto údaje zjistíte už je na vás, každopádně si můžete být 100% jistí tím, že uživatel sledovaného zařízení se o sledování v žádném případě nedozví. Sledování poté probíhá z webové aplikace, do které se stačí jednoduše přihlásit s vaším KidsGuard Pro účtem.

Proč byste si měli vybrat KidsGuard Pro?

Mezi hlavní výhody KidsGuard Pro patří fakt, že na sledovaném zařízení není třeba mít aplikovaný jailbreak. To je u mnoha podobných aplikací nevyhnutelná záležitost, která však v tomto případě rozhodně neplatí. KidsGuard Pro je dále k dispozici od iOS 9 až po nejnovější iOS 13, tudíž nemusíte mít starosti s tím, jakou verzi operačního systému má momentálně sledované zařízení nainstalovanou. Ke sledování zařízení vám poté stačí pouze údaje k iCloud účtu – tedy e-mailová adresa společně s heslem. Tuto skutečnost vám samozřejmě může lehce zkomplikovat dvoufaktorová autentizace, avšak pokud se i v tomto případě dostanete ke kódu, tak máte vyhráno.

Webové rozhraní aplikace KidsGuard Pro je poté k dispozici v jakémkoliv prohlížeči – ať už je to Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox, či Opera. KidsGuard Pro samozřejmě není k dispozici jen pro iOS, ale také pro Android – a nutno podotknout, že pro sledování iOS zařízení nepotřebujete taktéž iOS zařízení (a samozřejmě naopak). V rámci předplatného KidsGuard Pro dále získáte podporu hned v několika různých jazycích, společně s podporou, která je pro vás k dispozici 24 hodin a 7 dní v týdnu.

Závěr

Ať už potřebujete hlídat vaše děti či zaměstnance, anebo chcete zjistit, zdali váš váš partner či partnerka podvádí, tak vám ve všech těchto případech může pomoci KidsGuard Pro. Rozhodně se tedy nenechte zmást slovem „Kids“ v názvu, jelikož tato služba rozhodně není určená jen pro sledování dětí. Pro využití KidsGuard Pro vám stačí znát pouze údaje k iCloud účtu, který chcete sledovat a máte vyhráno. Celá aplikace vás navíc může v případě ročního předplatného vyjít jen na 7 korun denně, což rozhodně není hodně. Navíc máte v tomto případě jistotu, že se o vás sledovaná strana nedozví. K tomu navíc není nutné na sledovaném zařízení provádět jailbreak, což se rozhodně především v dnešní době, kdy mnoho uživatelů jailbreak jednoduše nemá, velmi hodí. Ceny předplatného aplikace KidsGuard jsou $29.25 dolarů měsíčně, pokud zvolíte platbu na jeden měsíc, $16.65 měsíčně zaplatíte, pokud potvrdíte předplatné na 3 měsíce a roční plán vás vyjde na $8.32 měsíčně. Tak na co ještě čekáte?