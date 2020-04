Recenze bezdrátových nabíječek Yenkee: Jejich jednoduchost si zamilujete

V poslední době se naprosto všechno stává bezdrátovým. Dá se říct, že moderní bezdrátová doba začala již před několika lety standardem Bluetooth, který využíváme až doteď prakticky při jakémkoliv spojení dvou zařízení. Postupem času jsme se dočkali například bezdrátových sluchátek, v čele s AirPods od Applu, a nyní se nacházíme ve fázi, kdy trh zaplnily bezdrátové nabíječky zařízení všeho druhu. Dá se říct, že v momentální situaci si každý uživatel přijde na své.

Na trhu je k dispozici nespočet různých druhů bezdrátových nabíječek. Některé z nich se snaží napodobit Apple zahozený projekt AirPower, tedy design pro nabíjení hned několik zařízení najednou, dočkali jsme se však i zajímavých a propracovaných powerbanek, které bezdrátové nabíjení na svém těle nabízí taktéž. Tak nějak se opomnělo na uživatele, kteří nejsou nároční a chtějí si jednoduše, stylově a levně bezdrátově nabít například pouze svůj iPhone. V tomto případě by se vám mohlo líbit řešení od společnosti Yenkee, která je i vzhledem ke svému netradičnímu názvu velmi známá a populární v České republice. Pojďme se společně v této recenzi podívat na rovnou dva kousky bezdrátových nabíječek od Yenkee, a to s označením YAC 5005 a YAC 5005.

Bezdrátová nabíječka Yenkee YAC 5005

Prvně se v této recenzi podíváme na bezdrátovou nabíječku Yenkee YAC 5005. Jak už můžete z názvu tušit, tak se v tomto případě bude jednat o nabíječku, která disponuje maximálním výkonem 5 W (5V/1A). Tato bezdrátová nabíječka se může hodit do základní výbavy prakticky každého uživatele. Nutno však podotknout, že u většiny nejnovějších zařízení už nebude schopná dodat maximální výkon, který zařízení podporují. Všechny iPhony podporují maximální výkon 10 W (byť softwarem omezený na 7,5 W), nejnovější Samsungy poté zvládnou bezdrátově přijmout výkon až o hodnotě 15 W. Pokud tedy hledáte bezdrátovou nabíječku, která vaše zařízení bude zásobovat nejvyšším možným výkonem, tak v tomto případě nepochodíte. Nabíječka disponuje standardem Qi, takže s ní nabijete prakticky jakékoliv zařízení podporující bezdrátové nabíjení.

Obsah balení

Balení této bezdrátové nabíječky je moderní a jednoduché. Celá krabice je zbarvená do černé barvy, nechybí však oranžové prvky, které jsou u značky Yenkee známé. Na přední straně najdete vyobrazenou samotnou nabíječku se základními vlastnostmi. Na zadní straně krabice poté najdete část věnovanou kompletním specifikacím. Najdete zde také informace o tom, že je nabíječka chráněna proti zkratu, přepětí, přehřátí a přetížení. V balení poté kromě samotné nabíječky najdete manuál a USB-C – USB kabel, díky kterého připojíte nabíječku ke zdroji. V tomto případě musím pochválit, že Yenkee ke svým bezdrátovým nabíječkám přidává kabely o délce 1 metr. To rozhodně není standard a mnoho výrobců ke svým nabíječkám přibaluje krátké a nepraktické 20 cm kabely.

Zpracování a design

Pokud se podíváme na stránku zpracování této bezdrátové nabíječky, tak vás rozhodně ničím nepřekvapí, avšak na druhou stranu ani neurazí. Kulatý tvar je u těchto nabíječek naprosto běžný a využití plastového materiálu také – on ani jiný materiál prakticky kvůli propustnosti energie využít nejde. Na vrchní straně nabíječky naleznete pogumovaný kruh, který zabraňuje tomu, aby zařízení z nabíječky sklouzlo. Uprostřed kruhu poté najdete logo Yenkee. Z boční strany kruhu poté najdete „vykousnutou“ část s USB-C konektorem, který slouží k připojení nabíječky je zdroji. Ze spodní strany nabíječky najdete čtyři protiskluzové nožky, společně s dalšími specifikacemi. Nesmím zapomenout také na LED diodu, díky které máte přehled o tom, zdali už je vaše zařízení nabité, či nikoliv. V případě, že LED svítí zeleně, tak je nabíječka připravená na nabíjení, popřípadě je vaše zařízení kompletně nabito. Pokud svítí červená barva, je zařízení právě nabíjeno.

Osobní zkušenost a resumé

Z vlastní zkušenosti mohu tuto bezdrátovou nabíječku doporučit všem uživatelům, kteří nehledají ten nejdražší a nejpokročilejší produkt. Pokud vám nebude vadit, že se váš iPhone či jiné zařízení nebude nabíjet nejvyšší možnou rychlostí a zároveň vám vyhovuje klasický tvar „létajícího talíře“, tak by pro vás nabíječka Yenkee YAC 5005 mohla být to pravé ořechové. V poměru cena – výkon se jedná o jednu z nejlepších bezdrátových nabíječek, kterou si na tuzemském trhu můžete pořídit. Samozřejmostí je v tomto případě bezpečnost celé nabíječky, a to v podobě ochrany proti zkratu, přepětí, přehřátí a přetížení.

Bezdrátová nabíječka Yenkee YAC 5010

V případě, že vás nabíječka Yenkee YAC 5005 nenadchla, a to například kvůli slabšímu výkonu, anebo kvůli kulatému designu, která samozřejmě nemusí vyhovovat všem, tak mám pro vás ještě jednu alternativu. Jedná se o bezdrátovou nabíječku Yenkee YAC 5010, která se oproti bezdrátové nabíječky uvedené výše liší prakticky úplně ve všem – začněme však technickými specifikacemi. Yenkee YAC 5010 nabízí výstup o hodnotě až 10 W, což znamená, že je naprosto vhodná všem uživatelům, kteří vlastní iPhone s bezdrátovým nabíjením. Jak už jsem zmínil výše, tak iPhone podporuje maximální výkon bezdrátového nabíjení 10 W, avšak to je omezeno softwarově na 7,5 W. Pokud by tedy někdy v budoucnu došlo k odblokování zpět na 10 W, tak máte jistotu, že se i poté bude váš iPhone bezdrátové nabíjet nejvyšší možnou rychlostí. Výstup je v tomto případě zprostředkován konektorem USB-C. I v tomto případě nabíječka samozřejmě disponuje standardem Qi.

Obsah balení

Co se týče balení, tak se i v tomto případě můžete těšit na stylovou černo-oranžovou krabičku, kde se na přední straně nachází vyobrazená samotná bezdrátová nabíječka, společně s hlavními informacemi. V tomto případě můžete čelo balení odklopit jako knihu. Po odklopení najdete nabíječku v celé své kráse pod průhledným plastem. V plastu se nachází malá dírka, díky které si můžete osahat vrchní část nabíječky – o materiálu později. Kromě dalšího obrázku nabíječky zde najdete ikonky, které informují o ochraně proti zkratu, přepětí, přehřátí a přetížení, a na druhé straně také ikony o podporovaných zařízeních a výkonu nabíječky. Na zadní straně poté najdete kompletní specifikace. V balení poté najdete to, co je potřeba – a nic navíc. Kromě samotné nabíječky na vás z plastové přenosky tedy vypadne ještě praktický metrový kabel, společně s manuálem. Adaptér či cokoliv jiného byste tedy v balení hledali jen marně, což samozřejmě za cenu nabíječky není žádná nevýhoda.

Zpracování

Po stránce zpracování je dle mého názoru nabíječka Yenkee YAC 5010 zpracována o mnoho lépe, než v první části recenze zmíněná nabíječka Yenkee YAC 5005. V tomto případě Yenkee zvolil namísto kruhu tělo ze zaobleného čtverce, které je vyhotovené z hliníku, jenž svou barvou připomíná příslušenství od Applu v barvě Space Gray. Z hliníku však samozřejmě není vrchní strana, a není ani z plastu. V případě této nabíječky se můžete na vrchní straně, na kterou se odkládá zařízení k nabíjení, těšit na černý, stylový látkový potah. Sice v tomto případě není zaručeno, že vám zařízení z plochy nabíječky nesjede, ale na druhou stranu se jedná o perfektní designový prvek, který potěší nejedno oko. Ze spodní strany nabíječky poté najdete čtyři protiskluzové gumové nožky, společně s logem Yenkee a se specifikacemi. I v tomto případě najdete na boku nabíječky LED diodu, která informuje o stavu nabíjení.

Osobní zkušenost a resumé

Osobně si hodně potrpím na design, takže vám s radostí, ale zároveň s chladnou hlavou, doporučím bezdrátovou nabíječku Yenkee YAC 5010. Hned na první pohled vás zaujme hliníkový design této nabíječky, který je kombinován s látkovým povrchem. Tato nabíječka rozhodně neurazí ani po stránce svých „vnitřností“, díky kterým dokáže vyprodukovat výkon až o hodnotě 10 wattů. Tento výkon bohatě dostačuje na nabíjení iPhonů v plné rychlosti, v případě jiných zařízení si je nutné zjistit, jaký maximální výkon pro bezdrátové nabíjení podporují. Yenkee YAC 5010 je minimalistickou bezdrátovou nabíječkou, která se navíc svým zbarvením bude perfektně hodit k vašim jablečným produktům.