Společně s příchodem operačního systému iPadOS 13.4 jsme se konečně dočkali nativní podpory myši, trackpadu a klávesnice pro iPad. Apple tak dokončil své snažení o to, aby se z jeho iPadu stal malý počítač, který bez problému zvládne všechny úlohy. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se to Applu rozhodně povedlo. To znamená také to, že lidé začnou nyní na svých iPadech více používat kancelářské aplikace z balíčku iWork, tedy Pages, Numbers a Keynote. Pojďme se v tomto článku podívat na to, jak můžete v Pages aktivovat ukazatel počtu napsaných slov.

Jak na iPadu aktivovat počet napsaných slov v aplikaci Pages

Pokud chcete na vašem iPadu aktivovat počítadlo slov, tak si otevřete či vytvořte dokument. V případě, že aplikaci Pages nemáte, můžete ji stáhnout pomocí tohoto odkazu. Jakmile tak učiníte, tak v levé horní části displeje klepněte na ikonu několika čtverečků v sobě. Pak se zobrazí malé menu, kde už jednoduše stačí pomoci přepínače možnost Počet slov aktivovat. Počítadlo se po aktivaci zobrazí ve spodní části obrazovky.

V případě, že chcete počet napsaných slov zobrazovat v Pages pro iPhone, tak prvně otevřete aplikaci Pages. Pokud ji nemáte, můžete ji stáhnout z App Storu pomocí tohoto odkazu. Po stažení a spuštění si vytvořte nový dokument, anebo si samozřejmě otevřete ten rozpracovaný. Jakmile tak učiníte, tak stačí, abyste v pravém horním rohu klepnuli na ikonu tří teček. Po kliknutí se vám zobrazí menu, ve kterém už jen stačí, abyste pomocí přepínače funkci Počet slov aktivovali. Pak už se vraťte zpět do vašeho dokumentu, kde se ve spodní části obrazovky objeví ono počítadlo.