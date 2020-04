Hacker přišel na způsob, jak hacknout foťák iPhonu. Apple jej za to odměnil 2 miliony korun

Operační systémy od Applu a potažmo i jeho hardwarové produkty jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších, ne-li nejbezpečnější, ke kterým se může běžný uživatel dostat. Ani jim se nicméně nevyhýbají různé chyby, které umožňují hackerům do nich vniknout a jejich majitelům poté nadělat vrásky na čele. Aby bylo toto riziko co možná nejnižší, provozuje Apple již řadu let program, v rámci nějž proplácí hackerům nalezení chyb v jeho OS. K proplacení velmi tučné odměny za chybu se musel Apple odhodlat i před pár týdny. Hacker Ryan Pickren totiž odhalil několik softwarových chyb, skrze které bylo možné získat přístup k fotoaparátu a posléze i mikrofonu iPhonu či Macu nicnetušící oběti.

Zabezpečení mikrofonu a fotoaparátu iOS a macOS zařízení bylo v minulosti považováno za velmi dobré, jelikož bylo založeno na povolujících dotazech, které musely pro jejich využití vznést jednotlivé aplikace. Hackerovi se však podařily v obou operačních systémech objevit výjimky, skrze které šla tyto výzvy obejít. Z celkem sedmi slabých míst v systémech se mu následně podařily tři z nich zkombinovat tak, že přes ně dostal bez jakéhokoliv povolení plný přístup k fotoaparátu a mikrofonu zařízení, přičemž tato chyba měla jít využít i na dálku skrze aplikace.

Chyby, o kterých neměl Apple ani tušení, nahlásil hacker v rámci Bug Bounty Programu společnosti, která se s ním následně spojila ohledně detailů, jenž jim pomohly k opravě. Ta proběhla v updatech systémů v lednu a v březnu, takže nyní by již mělo být vše opět plně bezpečné. Za svůj objev si hacker od Applu vysloužil odměnu ve výši celkem 75 000 dolarů, tedy necelých 2 milionů korun. On sám přitom zřejmě takto vysokou částku nečekal, jelikož se nechal slyšet, že je velmi překvapený tím, že se na tuto bezpečnostní díru hackeři nezaměřili dříve. Lze tak usuzovat, že čekal, že s nahlášením chyby Applu nebude první. Nám nezbývá nic jiného, než před ním smeknout klobouk a svým způsobem mu poděkovat za to, že jsou jablečné operační systémy opět o něco bezpečnější.