7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (3. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže používáte sluchátka EarPods, nebo jiné podobné modely, pak je tady aplikace Studio Music Player DX přímo pro vás. Tento nástroj totiž dokáže neuvěřitelně vylepšit kvalitu zvuku, díky čemuž promění klasické EarPody v drahá profesionální sluchátka. V současné situaci je navíc aplikace zcela zdarma a rozhodně stojí za vyzkoušení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Považujete se za vášnivého milovníka jídla a nadšence pro vaření? Pokud jste si odpověděli ano a ano, určitě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci zvanou mňam. Jedná se totiž o digitální kuchařku, která vám přináší více než 350 jednoduchých, rychlých, a především zdravých receptů.

Původní cena: 499 Kč (429 Kč)

Aplikace Planimeter je perfektním řešením pro všechny, kteří častokrát potřebují měřit různé vzdálenosti. Tato aplikace vám totiž umožní změřit doslova cokoliv, co se nachází na satelitních snímcích. Jak si můžete v níže přiložené galerii povšimnout, Planimeter slouží pro měření vzdálenosti přímo na mapě, díky čemuž vám dokáže usnadnit spoustu práce a času.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Klasická kalkulačka se dá označit za spásu většiny studentů, kteří se v hodinách matematiky častokrát spoléhají na její pomoc. V dnešní době máme k dispozici širokou škálu těch nejrůznějších modelů a aplikací, které se předhánějí v tom, kdo přijde s modernějším řešením. Co si ale tak dopřát starou vědeckou kalkulačku z 80. let minulého století? Přesně pro tyto účely slouží apliakce SciCalc82, která vám zpřístupní starý známý kalkulátor, akorát vám poběží na vašem iPhonu či iPadu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V legendární akrádové střílečce DoDonPachi Blissful Death se utkáte téměř s neporazitelnými nepřáteli. Budou se na vás valit smrtící kulky, kterým se budete muset vyhnout a zajistit si tak přežití. Jak hra vypadá a jak funguje si můžete prohlédnout v galerii níže.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Pokud vás baví spíše klasické RPG hry a hledáte nějaký titul, který by vás dokázal zabavit v současné karanténě, možná byste mohli vyzkoušet The Rising of the Shield Hero. Tato hra totiž cílí především na milovníky anime a vy se skrze ní můžete ponořit do světa, který nabízí stejnojmenný anime seriál.

Původní cena: 299 Kč (129 Kč)

Ve hře Viewport – The Game se ocitnete v roli Subjektu 002, který se dobrovolně přihlásil na tajuplný experiment. V rámci experimentu bude vašim úkolem řešit rozsáhlé prostorové hlavolamy, čímž budete pomalu odhalovat hrůzná tajemství, která se za celým experimentem skrývají.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)