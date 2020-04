Nové iPady Pro (2020) nakonec nejspíš čipy U1 nedisponují

Přestože jsou nové iPady Pro na světě již více než dva týdny, některé jejich specifikace jsou stále záhadou. Patří mezi ně třeba i (ne)existence čipu U1, kterým jsou osazeny všechny loňské iPhony. Jeho použití sice krátce po představení potvrdily zmínky v kódech systému iPadOS, které se podařily nalézt vývojářům spolupracujícím s 9to5mac, avšak s odstupem času se zdá, že byly tyto zprávy mylné.

Existuje hned několik indícií, které s odstupem času nasazení ultraširokopásmového čipu U1 v iPadech Pro (2020) vyvrací. Tou první je absence jakékoliv zmínky o něm v technických specifikacích tabletu na webových stránkách Applu. Další pak jeho nenalezení odborníky z iFixit, kteří již stihli novinku poměrně detailně rozebrat a podívat se jí tak “na zoubek” zevnitř. Zřejmě tou největší je pak rozdílná certifikace pro využití frekvence oproti loňským iPhonům. Zatímco ty mají od FCC povoleno pracovat i s 6,24 GHz a 8,23 GHz, iPady Pro (2020) dostaly jen certifikaci pro 5 GHz, což víceméně využitelnost čipu U1 vylučuje.

Absence čipu U1 si můžete všimnout i při běžném využívání iPadu – přesněji při používání funkce AirDrop. Zatímco v případě iPhonů 11 a 11 Pro se totiž dočkal AirDrop “směrového” vylepšení, kdy čip U1 dokáže dalšímu zařízení se stejným čipem povědět, kde se přesně nachází a jeho polohu “zobrazit” v AirDropovém rozhraní, v případě iPadů Pro nic takového neexistuje. A jelikož je tato vychytávka zatím víceméně jedninou využitelnou věcí spojenou s čipem U1, bylo by přinejmenším zvláštní, kdyby jí Apple jakkoliv softwarově omezoval. Absence AirDropového vylepšení z loňských iPhonů u iPadu Pro tak takřka 100% znamená, že v něm čip U1 skutečně není.

Je poměrně zvláštní, že se Apple tento čip rozhodl do novinky nenasadit. Jedná se totiž o vychytávku, která by měla hrát klíčovou roli v hledání jeho lokalizátorů, které by měl představit už zhruba za dva měsíce. Ty tak budou zřejmě zatím naplno využitelné jen s iPhony, což je svým způsobem škoda – tím spíš, když výrobní cena čipu U1 není podle dostupných informací nikterak vysoká, jelikož se pohybuje jen kolem pár dolarů.