Microsoft Teams čeká velké vylepšení, které si budeme moci užít my všichni

Nová služba Microsoftu s názvem Teams si svou premiéru odbyla již před třemi lety, v roce 2017, kdy vyrazila do boje proti konkurenci v podobě Slacku a dalších pracovních nástrojů, které umožňují komunikaci a efektivní korespondenci na dálku. Technologický gigant ale nemyslí pouze na korporace a velké společnosti, díky čemuž se tohoto povedeného přírůstku do portfolia Microsoftu dočkáme i my, běžní smrtelníci. Vývojáři totiž přišli s oznámením, že chystají také speciální spotřebitelskou verzi, která se od té firemní nebude příliš lišit.

Společnost Microsoft ani v době krize nelení a uspořádala online konferenci, kde oznámila spousta novinek týkajících se zejména softwaru a balíčku Office. Hlavním tématem na pořadu dne byla nicméně služba Microsoft Teams, která umožňuje zaměstnancům efektivně pracovat z domova a spojovat se s kolegy a zaměstnavateli pomocí video hovorů a užitečných aplikací. Dosud byl však tento balíček dostupný výhradně pro společnosti a běžní uživatelé na jeho benefity zkrátka nedosáhli. To se ale naštěstí brzy změní, společnost totiž oznámila speciální verzi pro spotřebitele, která umožňuje přepínat mezi pracovními a osobními účty. Podobně jako v případě Outlooku se tak budou obě verze sice mírně lišit, ale jinak ve své podstatě nabídnou ty samé funkce a možnosti. S osobním účtem Teams tak můžete sdílet kalendář s ostatními členy rodiny, ukládat soubory na společném cloudu OneDrive a pochopitelně vykonávat video hovory.

Pokud jste si poslední větu automaticky asociovali s neméně populární službou Skype, nemusíte se bát. Microsoft nechce konkurovat sám sobě a podle Yusufa Mehdiho, viceprezidenta pro moderní život a zařízení, se jedná o dvě naprosto odlišné aplikace, které si nebudou nijak překážet. Podobné změny se nicméně dočkal i balíček programů Office, který nově neponese název Office 365, ale Microsoft 365. Technologický gigant se tak snaží více sjednotit své portfolio a nabídnout univerzálnější název. Jinak se však takřka nic nemění a předplatné zůstane stejné, tedy 7 dolarů měsíčně za osobní účet a 10 dolarů za rodinný účet.

„Skype bude normálně pokračovat. Chceme tu službu nadále zlepšovat, věnovat se jí a přicházet s novými, inovativními řešeními. Konec konců, měsčíně Skype používá sto milionů lidí a jako tým si myslíme, že se jedná o nejlepší možný způsob, jak se spojit s přáteli a rodinou. Kromě toho ale nachází i firemní využití a nejedna vysílací stanice na něj nedá dopustit. Co se Teams týče, ve své podstatě se jedná o bohatší nabídku, která kromě video hovorů umožňuje využít také řadu produktivních aplikací a především přehledné uživatelské rozhraní. To však nemění nic na tom, že jsme na Skype nezapomněli a chystáme se ho dále aktualizovat a podporovat,“ vyjádřil se Yusuf Mehdi. Uvidíme, zda Microsoft svým slovům dostojí a nevěnuje veškerou svou pozornost pouze nové službě Teams.