Apple chce svou rozšířenou realitu úzce provázat se Siri

Apple stále hluboko ve svých laboratořích pracuje na chystaných brýlích pro rozšířenou realitu a je jen otázkou času, než se s nimi vytasí a předvede jejich možnosti. Mezitím se však společnost snaží zpřístupnit tuto technologii co nejširšímu počtu lidí, čehož lze dosáhnout zejména pomocí intuitivního uživatelského zážitku a jakési navigace, která bude hrát ve virtuálním prostoru důležitou roli. To ostatně zmiňuje také nejnovější patent, který se zaměřuje na digitální asistenty, jenž by uživatelům s orientací ve VR a AR světě pomohli.

Headsety a brýle pro virtuální či rozšířenou realitu jsou stále poměrně novou a málo prozkoumanou technologií, která ještě zdaleka nedosáhla svého plného potenciálu. O to důležitější je, aby technologičtí giganti virtuální světy co nejvíce zpřístupnili široké veřejnosti a nabídli adekvátní uživatelský zážitek, který nové majitele zařízení neodradí. S tím souvisí i přemíra informací, které se budou na displeji zobrazovat. Aby se Apple této nepříjemnosti vyhnul, přispěchal s digitálními asistenty, kteří by uživatelům pomohli se zorientovat a vstřebávat nové podněty postupně. Chytří pomocníci by se podle nového patentu zjevovali buď jako postavy, nebo ve formě obrázku či textu. Představte si takový tutoriál ve hře, jen byste tento zážitek zakusili na vlastní kůži. Nemusíte se však bát, asistenti by se objevovali jen při vyvolání nebo při určitém sledu událostí.

O to zajímavější je skutečnost, že by se pomocníci objevovali zejména v podobě zvířat. Kočka by vás například upozornila na zajímavá místa, zatímco pes by vás dovedl k nejbližší restauraci. Jedná se o poměrně unikátní a nenásilný způsob, jak předat podstatné informace a nezahltit uživatele přílišným množstvím podnětů. Apple experimentuje také se sluchem, a asistent by k vám tak mohl eventuálně přímo promlouvat. Ač se zdá, že bychom se podobné technologie dočkali zejména ve virtuální a rozšířené realitě, možná se něco podobného chystá také pro smartphony a tablety. Uvidíme, zda se nakonec Apple rozhodne této metody někdy využít, nebo naopak návrh smete ze stolu.