7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hru Gradient Game ocení především všichni ti, kteří hledají nějaký způsob k relaxování. V této hře totiž musíte nastavit barvu políčka dle předlohy, přičemž hra výsledek následně vyhodnotí na základě podobnosti. Jedná se o jednoduchou hru, u které ale vývojáři upozorňují na to, že je velice návyková.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Gradient Game 1 Aplikace se slevou-Gradient Game 3 Aplikace se slevou-Gradient Game 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace LocalCast for Chromecast můžete vysílát váš multimediální obsah přímo do Chromecastu, Apple TV nebo do chytré televize. Tento nástroj využívá protokol DLNA a dokonce si poradí s vysíláním obsahu, který máte uložený například na cloudu nebo webovém serveru.

Původní cena: 229 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-LocalCast for Chromecast 2 Aplikace se slevou-LocalCast for Chromecast 1 Aplikace se slevou-LocalCast for Chromecast 5 Aplikace se slevou-LocalCast for Chromecast 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-LocalCast for Chromecast 3 Vstoupit do galerie

Hra Bug Bomber se dá označit za klasický akčně-logický herní titul, ve kterém budete muset zneškodnit všechny brouky pomocí barevných bomb. Ty na vás budou padat shora a a vaším cílem je, abyste provedli správnou sekvenci akcí. Čeká na vás spousta různých úrovní, ve kterých se navíc stupňuje rychlost, čímž se hra stává těžší a těžší.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Bug Bomber 1 Aplikace se slevou-Bug Bomber 2 Aplikace se slevou-Bug Bomber 3 Aplikace se slevou-Bug Bomber 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Bug Bomber 5 Vstoupit do galerie

Jestliže se zajímáte o britskou historii a rádi byste se ponořili do tajů a historie královské rodiny, nyní máte skvělou možnost. Aplikace Kings & Queens: 1,000 Years of British Royalty vám totiž prozradí spoustu cenných informací. Jedná se o interaktivní učebnici, která spojuje poznání se zábavou.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Kings and Queens 1,000 Years of British Royalty 1 Aplikace se slevou-Kings and Queens 1,000 Years of British Royalty 2 Aplikace se slevou-Kings and Queens 1,000 Years of British Royalty 3 Aplikace se slevou-Kings and Queens 1,000 Years of British Royalty 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Kings and Queens 1,000 Years of British Royalty 5 Vstoupit do galerie

Ve hře MechaNika se vydáte na cestu s dívkou jménem Nika, která je výjimečným dítětem a tak úplně nezapadá do normálního světa. Je jí totiž pouze sedm let a prakticky se zajímá pouze o fyziku, avšak její rodiče jí vůbec nenaslouchají. Nika ale přijde s řešením všech problémů. Jedná se o velice zajímavý plán, který ji budete muset pomoci naplnit pomocí různých hádanek a hlavolamů.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-MechaNika 1 Aplikace se slevou-MechaNika 5 Aplikace se slevou-MechaNika 4 Aplikace se slevou-MechaNika 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-MechaNika 2 Vstoupit do galerie

Využíváte pro vaše poznámky vyhlášenou aplikaci Evernote? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano a Evernote využíváte prakticky denně, mohla by se vám hodit aplikace FastEver 3. Tento nástroj totiž funguje nádherně svižně a postará se o to, aby se vám zálohovaly všechny poznámky, které jste si zapsali bez připojení k internetu.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-FastEver 3 1 Aplikace se slevou-FastEver 3 3 Aplikace se slevou-FastEver 3 2 Vstoupit do galerie

Pokud častokrát vytáčíte stále stejná čísla, pravděpodobně by se vám mohla hodit aplikace Instacall – Smart Dialer. S pomocí této aplikace totiž můžete velice rychle vytočit předem nastavená čísla a za zmínku určitě stojí, že si Instacall – Smart Dialer poradí i s vytáčením skrze hodinky Apple Watch.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)