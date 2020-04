7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže častokrát pracujete s obrázky, které jsou uloženy ve formátu JPG/JPEG, možná by vás mohla zaujmout aplikace JPEG Jackal PRO. Tento nástroj totiž dokáže velice rychle a jednoduše provést kompresi na hned několika obrázcích najednou, čímž dokáže bezztrátově snížit jejich velikost.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Aplikace Motivation Timer se dá označit za jednoduchý nástroj, který slouží jako odpočet pro nadcházející události. V rámci této aplikace si totiž můžete nastavit například termín narozenin vašeho partnera a postupně sledovat kolik měsíců, týdnů, dní a dalších zbývá do dané události.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Soukromí je v dnešní době nesmírně důležité a dalo by se říci, že se jedná o nejcennější věc, kterou běžný uživatel vlastní. Zakoupením aplikace SimpleumSafe – Encryption získáte praktický nástroj, pomocí kterého můžete zašifrovat všechny vaše soubory. Díky tomu se k nim následně nikdo jiný nedostane a soubory tak budou v perfektním bezpečí.

Původní cena: 899 Kč (629 Kč)

Jak si nejlépe zpříjemnit současné chvíle, kdy musíme být co možná nejvíce doma? Nejlepším řešením je zábavná hra, kterou si můžete užít s vašimi přáteli. Jak již samotný název napovídá, přesně o tomto je Golf With Your Friends. V této hře vyzvete vaše přátele a zahrajete si proti sobě golf. Jedná se však o zábavnější verzi, kde se může utkat až 12 lidí najednou a čeká na vás řada různých map.

Původní cena: 6,99 € (5,24 €)

Kdo by neznal legendární hru Game Dev Tycoon. V tomto titulu se vrátíte zpět do osmdesátých let minulého století, kdy bude vaším úkolem vést vývoj her. Budete se muset postarat, aby se vaše hry úspěšně prodávaly, čímž si odemknete řadu dalších možností a budete moci doslova určovat nastavovat vývoj herní průmyslu.

Původní cena: 9,99 € (4,99 €)

Ve strategické hře Surviving Mars budete muset čelit nástrahám, které na vás čekají na sousední planetě Mars. Povedete totiž první kolonii na rudé planetě, kde budete muset zajistit dostatek surovin, kyslíku a vody pro vaše kolonizátory. Problémem také budou pověstné písečné bouře, jenž vás budou trápit dnem i nocí.

Původní cena: 29,99 € (10,19 €)

Napadlo vás někdy, že byste si zkusili koupit starý dům, zrekonstruovat ho a následně přeprodat? Přesně o tomto je totiž hra House Flipper. Zde totiž budete provádět ty nejrůznější opravy kompletně sami, přičemž si vyzkoušíte řadu úkolů. Budete mít na starost také dekoraci a ve finále zmiňovaný přeprodej.