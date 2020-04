Na iPhonu X rozjedete bez problému i Windows 10. Takto svižně na něm běží

Myslíte si, že jste už viděli všechno? Téměř jistě jste ale neviděli iPhone X, na kterém by běžel operační systém Windows 10 od Microsoftu. Zásluhu na tom má aplikace s názvem UTM, který virtuálním strojům umožňuje provoz také na iOS zařízeních. Jednalo se pochopitelně spíše o zajímavý experiment nežli o praktické využití, ale video rozhodně stojí za zhlédnutí.

Youtuber s přezdívkou Hacking Jules se rozhodl, že svůj iPhone X podrobí velmi netradiční zkoušce a nainstaluje na něj Windows 10. Není to poprvé, co se pokusil nainstalovat operační systém od Microsoftu na jablečné zařízení – v minulosti například nainstaloval Windows XP na iPhone 7 nebo dokonce Windows 95 na iPhone X, na kterém si také zahrál legendární SimCity. Na jeho nejnovějším videu, které má stopáž okolo třinácti minut, můžeme vidět „windows desítky“ v akci na vlajkové lodi Applu z roku 2017. Hacking Jules neochudí diváky téměř o žádnou součást běhu microsoftího operačního systému na iPhonu X – vidět můžeme proces bootování, přihlašování k Microsoft účtu, práci v Průzkumníkovi souborů i spouštění skutečných Windows aplikací včetně Wordu a kultovního Malování. Už na první pohled je zřejmé (a zcela pochopitelné), že největším problémem zde byla rychlost. Samotný startovací proces zabral několik minut, spouštění jednotlivých prvků operačního systému také není zrovna dvakrát svižné. Video je nicméně zajímavou ukázkou toho, co virtualizace dokáže.

S pomocí této technologie je možné na Apple zařízení instalovat rovněž další verze Windows, ale také operační systém Android a další software. Jailbreak zařízení není zapotřebí, ale vzhledem k tomu, že nástroj UTM není (pochopitelně) ze strany Applu schválený, se rozhodně nejedná o záležitost, se kterou by si poradil méně zkušený uživatel.