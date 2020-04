7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (1. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Většina uživatelů používá složky k tomu, aby se vyhnuli případnému chaosu a neztratili se ve svých souborech. Co ale dělat, když se nevyznáte už ani ve složkách? Pomoci by vám mohla aplikace Folder Factory, pomocí které můžete upravit vzhled samotných složek a tím je od sebe parádně odlišit.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Photo Watermark Converter slouží pro přidání vodoznaku do vašich snímků. Tohle ale samozřejmě není všechno. Tento nástroj vám totiž umožní samotné fotografie i upravovat, měnit jejich rozměry či formáty, dovolí vám přidat do snímku text a především si poradí se zmiňovaným vodoznakem, který dokáže vložit do hned několika souborů najednou.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

S pomocí aplikace Horcrux Email Backup se již nemusíte bát, že byste přišli o vaše emaily. Tento nástroj totiž automaticky vytváří zálohy všech vašich mailů, přičemž udržuje přehlednost pomocí tagů a zachování mailové hierarchie. Jedná se navíc o inkrementální zálohy, díky čemuž se vám nestane, že byste měli hned několikrát zálohovaný jeden mail.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Aplikace Moon FM – Premium Podcast App slouží pro poslech vašich oblíbených podcastů. Jedná se totiž o perfektní přehrávač zmiňovaných podcastů, který vás na první pohled zaujme svým minimalistickým designem a perfektní rychlostí. Jak aplikace vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Jestliže se věnujete programování a vyvíjíte aplikace pro iOS nebo macOS, pak by vás mohla zajímat aplikace AppGraphics – App Icon and Screenshot Generator. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete v rychlosti vytvořit ikony, grafiku a snímky obrazovky pro vaše aplikace, které následně chcete publikovat skrze App Store.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Ve strategické hře Hearts of Iron IV se přenesete zpět v čase do dob Druhé světové války, kde budete moci hrát za jeden ze zúčastněných národů. Váš úspěch bude přímo záviset na vašich strategických schopnostech a je nutné zmínit, že i jediná chyba vás může stát život. Je navíc jen na vás, zdali se budete držet historických událostí, nebo historii doslova přepíšete.

Původní cena: 39,99 € (15,99 €)

Řadíte se mezi fanoušky šílených her a oblíbili jste si v minulosti například Goat Simulator? Pokud jste si nyní alespoň jednou odpověděli ano, určitě byste měli vyzkoušet i hru Human: Fall Flat. V této hře totiž budete hrát za človíčka, jehož hlavním úkolem je uprchnout z jeho surrealistických snů. Problém ale je, že při hraní budete různě zakopávat, padat, padat a ještě více padat. Z tohoto důvodu pro vás budou i triviální úkoly doslova extrémní, ale přitom si stále užijete spoustu zábavy.

Původní cena: 14,99 € (5,99 €)