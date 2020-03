WhatsApp se dočká vylepšení, po kterém jeho uživatelé volají dlouhé roky

Komunikátor WhatsApp se těší ve světě díky své bezpečnosti, funkcím a multiplatformní dostupnosti obrovské oblibě. Stále však existuje pár věci, které mu k dokonalosti chybí. Jednou z nich je i možnost jednoduchého využití jednoho účtu na vícero zařízeních. V současnosti je totiž možné jej využívat buď na telefonu, nebo na počítači s tím, že telefon musí být v jeho blízkosti a zároveň s ním de facto bezdrátově propojený. Tomu však bude zřejmě již brzy konec.

Portál XDA-Developers, který se zabývá primárně průzkumem beta verzí nejrůznějších aplikací našel v kódu nové bety WhatsApp zmínky o tom, že jeden účet bude využitelný na více zařízeních bez nutnosti složitých autorizací. Zdá se tedy, že odpadne nutnost vazby WhatsAppu na telefonní číslo, která je jedním z největších důvodů, proč si v současnosti nemůžeme tuto aplikaci užít skrze aplikaci třeba na iPadech. To však díky novince již možné bude, stejně jako na jiných zařízeních s podporou aplikace. S trochou nadsázky se tak dá říci, že by se měl WhatsApp ve své uživatelské dostupnosti velmi přiblížit velmi oblíbenému Messengeru.

V tuto chvíli není bohužel zcela jasné, kdy by mohla novinka do aplikace dorazit. Její vývoj je totiž alespoň podle bety zatím spíše v plenkách a její nasazení do ostrého provozu bude proto velmi pravděpodobně ještě pěkných pár měsíců trvat. Nezbývá tedy než doufat, že se podaří vývojářům dotáhnout k naprosté dokonalosti a WhatsApp se díky ní dočká dalšího obřího boomu z hlediska počtu uživatelů. Podobné vylepšení by je totiž zcela určitě do jeho sítě přivábilo.