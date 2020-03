Podcasty jsou v dnešní době velmi oblíbenou možností, jak se můžete dozvědět nějaké nové informace o vašich oblíbených tématech. V dnešní době je podcastů k dispozici opravdu nespočet – ať už si tedy chcete poslechnout podcast s vaším oblíbeným raperem, podcast o nových hrách, anebo třeba podcast o podnikání, tak vám v tom nic nebrání. Navíc k tomu, podcasty jsou v momentální karanténní situaci perfektním způsobem, jak se můžete vzdělávat, anebo třeba zabít čas. Pojďme se v tomto návodu podívat na to, jakým způsobem lze nastavit četnost vyhledávání nových podcastů – a nejen to.

Jak na iPhonu nastavit, jak často se mají vyhledávat nové podcasty

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu nastavit, jak často se mají vyhledávat podcasty, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, dokud v nastavení nenarazíte na záložku Podcasty. Po lokalizaci na ni klepněte a zde opět sjeďte o kousek níže, dokud nenarazíte na možnost Aktualizovat jednou za v sekci Stahování epizod. Po rozkliknutí tohoto nastavení už si jen stačí zvolit jednu z nabízených možností, mezi které patří aktualizace každou hodinu, co šest hodin, co den, co týden, anebo třeba ručně. Vámi zvolenou volbu v tomto případě stačí zaškrtnout, a poté můžete nastavení opustit.

Nutno však podotknout, že aplikace Podcasty nabízí v Nastavení nespočet dalších různých nastavení. V kategorii Stahování epizod si můžete nastavit, které epizody se budou stahovat – například tedy jen nové, nepřehrané, anebo úplně vypnuté. Pro ušetření místa v úložišti si dále můžete aktivovat funkci Smazat přehrané, díky které lze po 24 hodinách přehrané podcasty automaticky smazat. Dále si můžete nastavit synchronizaci podcastů mezi zařízeními, blokování stahování přes mobilní data a mnoho dalších funkcí. Pokud aplikaci Podcasty od Applu používáte, tak byste rozhodně měli tuto sekci nastavení navštívit a nastavit si vše tak, jak potřebujete.