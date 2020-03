Jak na iPhone změnit kvalitu přehrávání pořadů v aplikaci TV

Je to několik měsíců zpět, co se Apple rozhodl vypustit do světa svou novou streamovací službu s názvem Apple TV+. Možnost předplacení této služby získáte v rámci aplikace TV. V Apple TV+ se nachází hned několik zajímavých seriálů, v čele s The Morning Show, anebo třeba See. Obsah z Apple TV+ si můžete přehrávat jak na domácí síti, tak kdekoliv jinde prostřednictvím mobilních dat. Bohužel, v České republice není mnoho lidí, kteří mají neomezený datový balíček – a proto si většina z nás musí spotřebu dat hlídat. Jak tedy v aplikaci TV nastavit kvalitu přehrávaných pořadů pro šetření mobilních dat?

Jak na iPhone změnit kvalitu přehrávání pořadů z aplikace TV

Pokud chcete na vašem iPhonu, potažmo na iPadu, nastavit kvalitu přehrávání pořadů z aplikace TV, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a lokalizujte kolonku s názvem TV. Poté, co ji naleznete, tak na ni klepněte a přesuňte se do sekce Videa iTunes. Zde už jednoduše stačí v sekci Kvalita přehrávání rozkliknout možnost Wi-Fi, pokud chcete změnit kvalitu přehrávání pořadů na domácí Wi-Fi síti, anebo možnost Mobilní síť v případě, že chcete změnit kvalitu přehrávání pořadů na mobilních datech. V obou případech máte na výběr buď možnost Dobrá, anebo Nejvyšší dostupná. Při výběru kvality s názvem Dobrá se budou pořady zobrazovat v nižší kvalitě, avšak budou šetřit mobilní data.

V této sekci nastavení si můžete také kompletně deaktivovat možnost pro přehrávání pořadů tehdy, kdy nejste připojeni k mobilním datům – stačí deaktivovat možnost Přehrávat přes mobilní data. Dále je k dispozici možnost pro přehrávání HDR videí, díky kterém získáte na vašem zařízení tu nejlepší možnou kvalitu. V neposlední řadě si můžete také zvolit rozlišení nakoupených a vypůjčených filmů.