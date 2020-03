5 věcí, které se můžete díky technologiím naučit v karanténě

Karanténa se zpočátku mohla zdát jako perfektní možnost pro oddych od dnešní uspěchané doby. Postupem času však lidé v karanténě zjišťují, že se zase tak o skvělý oddych nejedná. Postupem času se totiž člověk v karanténě začne nudit a neví, co má dělat. Někteří lidé tohle řeší hraním různých her, jiní zase sebevzděláváním. Níže v tomto článku najdete pět věcí, které se můžete díky technologiím naučit v karanténě, jejíž délka je zatím nejasná. Základy věcí uvedených níže se nicméně naučíte bez problému za pár týdnů.

Programování

Pokud jste zapálení do informačních technologií a všeobecně všech technologií moderní doby, tak byste se rozhodně meli věnovat programování. Pokud chcete začít programovat, tak se prvně musíte rozhodnout pro ten správný programovací jazyk. Těch je k dispozici hned několik – od Javy, přes C# nebo C++, anebo třeba jablečný Swift. Vzhledem k tomu, že tento článek nejspíše čtou především jableční příznivci, jelikož se nacházíme na magazínu věnovaném společnosti Apple, tak by se právě vám mohl nejvíce líbit programovací jazyk Swift. Apple uvádí, že je tento programovací jazyk velmi jednoduchý, a dokonce jej učí i děti v rámci svých vzdělávacích lekcí v zahraničí. Patříte-li mezi příznivce Applu a chtěli byste se naučit programovat ve Swiftu, tak určitě využijte našeho několikadílného seriálu, díky kterého se postupně programování ve Swift naučíte. Vedle tohoto článku naleznete odkaz na první díl z tohoto seriálu, níže poté odkaz pro zobrazení všech dílů.

Cizí jazyky

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, říká se. A v dnešní době to rozhodně platí. Kromě rodné Češtiny (či Slovenštiny) už se v dnešní době považuje za naprostý standard znalost anglického jazyka. Lidé by tedy kromě mateřského jazyka a angličtiny měli znát několik dalších jazyků. Mezi jazyk, který momentálně roste nejvíce, a který by mohl v budoucnu i překonat angličtinu, patří španělština. Zapomínat bychom však neměli také na klasickou ruštinu, či němčinu, kterou rozhodně taktéž upotřebíte. Mezi další zajímavé, avšak složitější jazyky, patří například francouzština, anebo čím dál tím více oblíbenější čínština. Pro výuku cizích jazyků můžete využít hned několik různých aplikací, kdy mezi ty nejoblíbenější patří například Duolingo či Mondly. Většina těchto vzdělávacích aplikací je k dispozici zdarma ke stažení, avšak často si v rámci nákupu musíte dokoupit určité lekce, slovíčka, či jinou formu procvičování.

Střih videa

V případě, že patříte mezi uživatele, které baví natáčet videa, tak byste se je za dobu karantény mohli rozhodně naučit upravovat. S programy, které jsou v dnešní době k dispozici, to rozhodně není nic těžkého. Dá se říct, že se programy na úpravu videa dělí do dvou kategorií – v první skupině najdete jednoduché programy pro amatérskou úpravu, která dostačuje většině populace. Do této kategorie se řadí v rámci jablečných programů velmi oblíbená aplikace iMovie. Ta je k dispozici jak na Mac, tak na iPhone a iPad. A nutno podotknout, že se verze pro iOS a iPadOS dočkala v posledních aktualizíchc skvělých vylepšení. Pro preciznější a rychlejší práci se však stále doporučuje pracovat na Macu. A pokud byste se chtěli naučit pracovat v pokročilých programech, ve kterých se stříhají například hollywoodské filmy. Z jablečné produkce je k dispozici například placený program Final Cut Pro, od společnosti Adobe poté můžete sáhnout po Adobe Premiere Pro. V obou případech rozhodně nešlápnete vedle.

Úprava fotek

Někteří uživatelé mohou dát před úpravou videí přednost úpravám fotografií. V případě, že vlastníte nějaký zrcadlový fotoaparát, anebo jeden z novějších telefonů od Applu, tak splňujete první podmínku pro vyfocení kvalitní fotografie, kterou poté můžete upravovat. Co se týče programů, které můžete pro úpravu fotografií zvolit, tak se nabízí například nativní aplikace Fotky, která se v rámci aktualizace iOS 13 dočkala nových funkcí, jenž amatérským fotografům rozhodně postačí. Pokud se však chcete dát na profesionálnější focení a úprav fotografií, tak budete potřebovat jednak program pro případnou retuš nedokonalostí, a jednak program pro samotnou úpravu. V prvním případě se jeví jakožto skvělá možnost Adobe Photoshop, anebo Affinity Photo. Pro úpravu fotografie po retušování poté mohu z vlastní zkušenosti doporučit Adobe Lightroom. Pokud byste se chtěli dozvědět více o profesionálním focení a úpravování fotografií, tak si přečtěte článek, který přikládám vedle tohoto odstavce.

Perfektní psaní na klávesnici

Pokud si myslíte, že píšete rychle dvěma prsty, tak jste na omylu. Je dokázáno, že nejrychleji a nejpřesněji píšete všemi deseti. Psát všemi deseti ale rozhodně není jen tak – je nutné, abyste dodržovali správný prstoklad. Jeho naučení zabere hned několik hodin. S učením vám mohou pomoci různé aplikace. Mezi nejznámější z nich patří Typing Fingers, kterou můžete na App Storu zakoupit za 379 korun. I když se na první pohled může zdát, že je aplikace Typing Fingers lehce dětinská, tak to rozhodně není pravda – a svědčí o tom také recenze, které si můžete zobrazit. S Typing Fingers se naučíte psát všemi deseti snadno a rychle. Pokud hledáte nějakou bezplatnou alternativu, tak vás zklamu – některé aplikace jsou sice k dispozici zdarma, avšak nabízí jen několik pár cvičení. Poté si musíte zakoupit plnou verzi aplikace, která často vyjde cenově stejně, ne-li dráž, než Typing Fingers.