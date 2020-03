Jak na Macu změnit obnovovací frekvenci displeje

V případě, že patříte mezi profesionální střihače různých filmů či videí, tak vás určitě potěšilo, že Apple v případě nejnovějších MacBooků a Maců zpřístupnil možnost pro upravení obnovovací frekvence displeje. Pokud tedy patříte mezi vlastníky 16″ MacBooku Pro, anebo třeba Macu Pro s monitorem Pro XDR Display, tak by se vám možnost pro změnu obnovovací frekvence mohla hodit. Abyste však tuto možnost mohli zobrazit, potřebujete znát malý fígl – v opačném případě by se vám totiž možnost pro změnu obnovovací frekvence nezobrazila. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Jak v macOS změnit obnovovací frekvenci displeje

Na vašem macOS zařízení v levém horním rohu obrazovky rozklikněte ikonu . Po rozkliknutí z rozbalovacího menu vyberte možnost Předvolby systému… Po kliknutí na tuto možnost se otevře nové okno se všemi dostupnými sekcemi pro změnu předvoleb systému. Nás v tomto případě zajímá sekce Monitory, kterou rozklikněte. Nyní se přesvědčte, že se v horním menu nacházíte v záložce Monitor. Nyní je nutné, abyste na klávesnici podrželi tlačítko Option, a poté u možnosti Rozlišení klepnuli na možnost Přizpůsobené. Poté už si můžete jednoduše ve spodní části obrazovky obnovovací frekvenci nastavit – k dispozici jsou možnosti pro 47.95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59.94 Hz a 60 Hz. Ve výchozím nastavení je zvolena obnovovací frekvence 60 Hz. Nutno podotknout, že pokud byste tlačítko Option nepodrželi, možnost pro změnu obnovovací frekvence se nezobrazí.

Opět podotýkám, že Apple u svých zařízení možnost pro změnu obnovovací frekvence displeje prozatím integroval pouze pro 16″ MacBook Pro 2019, a do Apple Pro XDR Display. Změna obnovovací frekvence je dále k dispozici u externích monitorů, které ji podporují. V tomto případě se pro změnu obnovovací frekvence externího displeje stačí po klepnutí na možnost Monitory přesunout do okna předvoleb, které se zobrazí na externím monitoru, kde už lze stejným způsobem (viz výše) obnovovací frekvenci změnit.