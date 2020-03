Vyzkoušeli jsme antibakteriální ubrousky BLOW pro dezinfekci elektroniky

Většina lidí je přesvědčena o tom, že mezi nejšpinavější povrchy patří například kuchyňská houba, žiletka, anebo třeba záchodové prkénko. Věděli jste však o tom, že to není vůbec pravda? Jedním z nejvíce znečištěných předmětů, na kterém se nachází nespočet různých baterií, patří váš mobilní telefon, respektive jeho displej. Stačí se zamyslet nad tím, kolikrát za den telefon do rukou vezmete a hlavně v jakých situacích to je. Mnoho lidí si bere telefon například i na záchod, anebo jej používají například venku poté, co se dotknout nějakého předmětu – například kliky na dveřích, které se za den dotknou stovky, ne-li tisíce lidí.

Na displeji najdete kromě koronaviru třeba bakterii E.coli

Vzhledem k momentální situaci, kdy v celém světě řádí koronavirus, začali brát lidé hygienu konečně vážně. Po příchodu z venkovních prostor si nyní většina lidí důkladně myje své ruce, a poté čistotu ještě pojistí desinfekcí. K čemu si však myjeme ruce, když do nich poté opět uchopíme náš mobilní telefon, na kterém se stále nachází bakterie? Podle posledních studií dokáže například koronavirus přežít na různých površích klidně i několik dní. Z dalších výzkumů vyplývá například to, že se na povrchu 9 z 10 telefonů nachází bakterie E.coli, která byla zodpovědný za početná úmrtí v Německu, anebo také zlatý stafylokok, pocházející ze kmene známého pod zkratkou MRSA.

Antibakteriální ubrousky BLOW – naprosto nepostradatelné

Na trhu je k dispozici nespočet různých antibakteriálních ubrousků, které dokáží důkladně vydezinfikovat nejen ruce, ale i elektroniku a de facto tak pomoci chránit vaše zdraví. Jejich cena je však mnohdy poměrně vysoká, což lidi od jejich nákupu odrazuje. Nutno podotknout, že momentálně jsou navíc prakticky všechny antibakteriální přípravky vyprodány, jelikož je lidé začali skupovat ve velkém. Této „díry“ na trhu se rozhodl využít internetový obchod Swissten.eu, který včera přivezl na sklad antibakteriální ubrousky BLOW. V balení tohoto produktu najdete celkem 100 kusů ubrousků a celkově vás celá sada vyjde na pouhých 255 korun, což rozhodně za stovku antibakteriálních, desinfekčních a antistatických ubrousků není moc. Teď však určitě máte v hlavě myšlenku, že za tyto ubrousky zaplatíte okolo 250 korun, avšak další stovku zaplatíte za poštovné. I v tomto případě se však mýlíte, jelikož internetový obchod Swissten.eu nabízí na tyto ubrousky dopravu zdarma.

Swissten.eu má tyto ubrousky čerstvě naskladněny, tudíž by se nemělo stát, že by se vyprodaly. Každopádně se očekává, že o tento produkt bude v momentální situaci velký zájem, a proto raději neriskujte, že by na vás už nevyšla řada. Osobně mám tyto ubrousky už několik dní doma a nemůžu si je vynachválit. Používám je jak na desinfekci mého telefonu, tak také například AirPodů a dalších zařízení, se kterými přijdou mé ruce do styku. Konkrétně se tyto ubrousky hodí kromě mobilních telefonů na notebooky, monitory, televize a další. Jableční uživatelé by tyto ubrousky mohli zajisté využít pro desinfekci klávesnic, myši či trackpadu po každodenní práci na Macu či MacBooku. Ubrousky po sobě nezanechávají žádné stopy ani šmouhy a veškeré nečistoty bez problému setřou a pohltí. Co se pak týče jejich dezinfekčních účinků, výrobce udává 100 % účinnost, což zní velmi dobře. UV lampu či nic podobného pro ověření však bohužel doma nemám.

V případě, že jste v supermarketu či jiném obchodě nemohli najít žádné antibakteriální přípravky, tak by se vám mohly líbit právě tyto antibakteriální ubrousky BLOW. S jejich pomocí zajistíte desinfekci všech vašich zařízení a nebudete tak mít obavy o tom, že by na nich mohly přežít nějaké bakterie či viry. Bez problémů s nimi můžete z povrchu zařízení samozřejmě vyhubit i momentálně nejrozšířenější koronavirus. Výhodou těchto ubrousků je také to, že jednak po sobě nezanechávají žádné šmouhy, a jednak také příjemně voní. Za 255 korun i s dopravou tedy získáte 100 kusů perfektních ubrousků, které se vám budou hodit jak během momentální pandemie, tak rozhodně i po ní.