WHO chystá mobilní aplikaci, která pomůže bojovat proti koronaviru

Proti pandemii koronaviru, která v současnosti decimuje prakticky celý svět, se snaží lidstvo bojovat nejrůznějšími prostředky. Mezi ty zařadí již brzy Světová zdravotnická organizace (WHO) vlastní mobilní aplikaci pro Android a iOS, jejímž hlavním cílem bude šířit osvětu okolo nemoci, ale také pomoc potenciálním nakaženým v diagnostikování nemoci či nenakaženým ve vyhýbání se místům s výskytem nakažených.

Nová aplikace WHO je podle dostupných informací prakticky hotová a na chytré telefony by měla být vypuštěna už v pondělí 30. března. Ponese název WHO MyHealth, bude celosvětově dostupná a jejím hlavním cílem bude poskytnout jejím uživatelům naprosto vše, co by mohli o koronaviru potřebovat vědět. V aplikaci tak naleznete například zpravodajskou čtečku zpráv týkajících se nemoci, dále pak výstražná oznámení vázající se na vaší polohu, která se aktivují v případě blízké polohy osoby s koronavirem, dále pak spoustu tipů a triků, jak se nemoci bráni a pokud jí dostanete, jak se s ní ideálně léčit, či digitální diagnostický test, díky kterému byste měli být po zodpovězení několika otázek schopni zjistit, zda máte či naopak nemáte koronavirus.

Zajímavostí je, že za vývojem aplikace stojí skupina dobrovolníků skládající se z bývalých softwarových expertů Googlu, Microsoftu a dalších softwarových gigantů, kterým pomáhali odborníci z WHO a dalších zdravotnických organizací. I zde je tedy krásně vidět, že pokud se objeví celosvětový problém, jde v mnoha případech touha po penězích stranou a do popředí naopak vstupuje lidskost, solidarita a snaha světu pomoci. Nám nezbývá než doufat, že bude tato novinka v boji proti koronaviru užitečná a světu pomůže v jeho eliminaci či v ideálním případě naprosté likvidaci. Zda na to má potenciál se nicméně dozvíme už v pondělí.