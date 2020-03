Útraty v App Store v domovině Applu strmě rostou

V dnešní době lze vytvořit průzkum už doopravdy prakticky na cokoliv. O jeden z těchto průzkumů, který má co dočinění s iPhony a jeho uživateli, se postarala analytická firma Sensor Tower. Ta se už po dobu několika let snaží zjistit, kolik peněz utratí průměrný uživatel iPhonu na App Storu za aplikace a nákupy v nich. Vůbec poprvé v historii se v roce 2019 tohle číslo vyšplhalo na zázračnou třícifernou metu, a to rovných 100 dolarů (v přepočtu něco okolo 2 500 Kč). Vychází to z průzkumu již zmíněné společnosti Sensor Tower, který vyšel ve středu.

Pokud se podíváme ještě o další rok nazpět, tedy do roku 2018, tak v tomto případě průměrný uživatel ve Spojených státech utratil v App Storu okolo 79 dolarů. Je však nutné podotknout, že se do tohoto průzkumu nezapočítávají platby provedené na Amazonu, jízdy Uberem a další platby, které nejsou zpracovány Applem v rámci App Storu. V roce 2019 se tedy průměrná roční útrata zvýšila o 27 %, což je o něco méně, než 36% růst mezi roky 2017 a 2018. I přesto se však jedná o velmi zajímavý skok od roku 2015, kdy průměrný Američan v App Storu za rok nechal „pouhých“ 33 dolarů. Průzkum ukázal, že až v 54 % případů platí uživatelé za hry, což je v přepočtu necelých 54 dolarů. Největší růst v kategorii poté zaznamenaly aplikace pro foto a video – konkrétně růst o 75 % z necelých 4 dolarů v roce 2018 na 6.3 dolarů v roce 2019. Aplikace pro životní styl (Tinder, atp.) se dočkaly zvýšení o 46 %, a to ze 3.9 dolarů v roce 2018 na 5.7 dolarů v roce 2019. Aplikace pro zdraví a fitness porostly o 48 % z 3.9 dolarů v roce 2018 na 5.7 dolarů – v této kategorii se o velký skok postarala především aplikace Calm.

Fakt, že se v roce 2019 zvýšila průměrná roční útrata uživatelů iPhonů v App Storu, je samozřejmě dobrou zprávou pro samotného kalifornského giganta. I přesto, že je App Store jedním z minoritních příjmů společnosti Apple, tak v posledních letech strmě roste, a to od především roku 2015, kdy začali uživatelé nakupovat „ve velkém“. Velmi zajímavý bude v tomto průzkumu letošní rok, a to především kvůli řádícímu koronaviru a onemocnění COVID-19. Mnoho lidí je totiž momentálně uvězněných v karanténě a kde jinde by měli utrácet své peníze, než právě na digitálních platformách, mezi které patří i App Store. Nezbývá nám tedy nic jiného, než si ještě další rok počkat na výsledky.