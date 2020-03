Procesor A12Z z nových iPadů Pro je zřejmě jen přejmenovaný 2 roky starý A12X Bionic

Nové iPady Pro 4. generace se začínají pozvolna dostávat do rukou prvních šťastlivců, kteří je tak mohou podrobovat dle své libosti nejrůznějším testům. Ty nyní odhalily skutečně zajímavou věc, která by mohla pohled mnohých na tento produkt a potažmo celý Apple lehce pošramotit. Zdá se totiž, že nový procesor A12Z, kterým jsou iPady Pro osazeny, vůbec nový není.

Už podle prvních benchmarků, které se začaly na internetu objevovat už na konci minulého týdne, bylo jasné, že se novinka od předešlé generace téměř výkonnostně neliší. Jediný rozdíl byl totiž v grafickém výkonu, přičemž ani ten nebyl nikterak výrazný. Na procesor se nyní zaměřili technici z Notebook Check a TechInsights, kteří zjistili, že A12Z je velmi pravděpodobně jen přejmenovaným a nijak neupraveným čipsetem A12X Bionic použitým v iPadech Pro 2018. Apple sice ve své tiskové zprávě při uvedení novinky uvedl, že jednou ze změn procesoru je přidání osmého GPU jádra, avšak to je ve výsledku podle zkoumání pravda jen částečně. Grafické jádro navíc opravdu A12Z má, ale jen proto, že u A12X Bionic není toto grafické jádro zřejmě softwarově “odemčeno”. Jinými slovy – i čipset Apple A12X Bionic je osazen osmi grafickými jádry, ale Apple pro potřeby iPady Pro 3. generace povolil jen práci sedmi jader, čímž procesor de facto uměle přiškrcoval. Přestože veškeré tyto teorie ještě bude potřeba potvrdit detailnějšími rozbory, technici jsou přesvědčeni o jejich relevantnosti.

V tuto chvíli se tak naskýtá otázka, proč by Apple něco takového vůbec dělal. Vždyť novinku mohl osadit klidně čipsetem A13X z loňských iPhonů Pro, který si na nedostatek výkonu rozhodně stěžovat nemůže. Odpovědí může být high-endový iPad Pro údajně chystaný na letošní podzim, tedy alespoň podle celé řady spekulací. Pokud tato novinka dorazí, bude zcela určitě osazena čipsetem A14X – tedy upravenou verzí procesoru iPhonů 12 s posíleným grafickým výkonem. Aby celkový výkon tohoto procesoru vynikl, zřejmě byl Apple donucen udělat u 4. generace iPadů Pro tento poměrně zajímavý a do jisté míry nepříjemný kompromis. Nepříjemný nikoliv proto, že by se na výkonu zařízení jakkoliv negativně podepsal, jelikož výkonnostně bude iPad Pro 4. generace naprosto skvělý, ale zkrátka proto, že je v něm vidět až přespříliš jeho marketing, který nemusí být mnohým zcela po chuti. Na vytvoření si finálního názoru nicméně raději ještě počkejme do prvních detailnějších analýz procesoru.