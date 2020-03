Do Apple Music dorazila novinka, po které mnozí jablíčkáři dlouho volali

Každý z nás má nějaký oblíbený žánr a nějakého oblíbeného interpreta. Ať už posloucháte klasický pop, v dnešní době velmi populární rap, anebo třeba elektronickou hudbu, tak všechny tyto žánry společně s interprety najdete v Apple Music. V nové verzi této aplikace, která se postupně dostává mezi všechny uživatele, se po prvním spuštění zobrazuje obrazovka s informacemi o nových funkcích. Co si však budeme nalhávat, většina z takové obrazovky odklikne a o novinkách si nepřečte. V nové aktualizaci však přibyla skvělá funkce, která vás dokáže notifikovat pokaždé, co některý z vašich oblíbených interpretů vydá nové album, anebo třeba skladbu.

Jako první o této informaci vydal zprávu náš sesterský zahraniční magazín MacRumors. Podle něj se po spuštění aktualizované verze Apple Music zobrazí klasická obrazovka informující o nových funkcích. Jedna z těchto funkcí dokáže uživatele „informovat o novém vydání tvorby interpretů, které posloucháte – a to přímo ve vaší Knihovně“. Kdykoliv tedy jeden z vašich oblíbených interpretů vydá EP, singl anebo videoklip, tak se o tom dozvíte mezi prvními díky notifikaci, a také v Knihovně v aplikaci Apple Music. Jablečná streamovací aplikace sice podobnou funkci nabízela již v minulosti, avšak nebyla příliš přesná a spolehlivá. Nová funkce by tedy měla být spolehlivější, bohužel si však uživatelé nemohou ručně vybrat, o kterých interpretech jim budou oznámení chodit.

Všechno tedy zůstává na algoritmu, který pro tyto potřeby Apple vytvořil. Funkce ve svém nastavení nabízí pouze možnost pro její vypnutí či zapnutí. Apple se v tomto případě lehce inspiroval u služby Spotify, která nabízí podobnou možnost, jejíž název je Release Radar – i v tomto případě vám Spotify hlídá nové skladby a EP interpretů, které posloucháte, tentokrát však bez notifikací. Prozatím to vypadá, že nová funkce pro Apple Music je k dispozici jen u malé hrstky uživatelů, postupně by se však měla rozšiřovat na další zařízení. Přistála tato nová funkce už i do vaší aplikace Apple Music? Pokud ano, určitě nám to dejte vědět do komentářů.