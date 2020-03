7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (27. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Matematika dokáže být pro spoustu lidí velice obtížná a s pokročilejšími výpočty můžete mít rozsáhlé problémy. S tímto problémem vám naštěstí částečně dokáže pomoci aplikace MathStudio, která slouží pro výpočet různých rovnic a také si poradí s vykreslováním pokročilejších grafů.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-MathStudio 1 Aplikace se slevou-MathStudio 5 Aplikace se slevou-MathStudio 4 Aplikace se slevou-MathStudio 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-MathStudio 2 Vstoupit do galerie

Pokud se zabýváte tvorbou časopisů, brožurek, vizitek a dalších podobných dokumentů, pak by se vám mohla hodit aplikace Swift Publisher 5. Tato aplikace vám totiž značně usnadní vaši práci a překvapí vás především svým intuitivním prostředím a svižností. Aplikace navíc nabízí více než tři tisíce šablon, které kdykoliv přijdou vhod.

Původní cena: 499 Kč (379 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Swift Publisher 5 1 Aplikace se slevou-Swift Publisher 5 5 Aplikace se slevou-Swift Publisher 5 4 Aplikace se slevou-Swift Publisher 5 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Swift Publisher 5 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Pic Collage Creator – Cards získáte perfektní nástroj, který vám pomůže s tvorbou koláží. Jednoduše vám stačí zvolit oblíbené fotografie, vybrat formát koláže a o zbytek se postará aplikace za vás. Jak aplikace funguje a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 279 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Pic Collage Creator - Cards 1 Aplikace se slevou-Pic Collage Creator - Cards 5 Aplikace se slevou-Pic Collage Creator - Cards 4 Aplikace se slevou-Pic Collage Creator - Cards 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Pic Collage Creator - Cards 2 Vstoupit do galerie

Dodržování pitného režimu je pro správné fungování lidského organismu velice zásadní. Bohužel na něj lidé tolik nedbají a pijí podstatně méně, než by denně měli. Aplikace WaterMinder vás bude v určitých intervalech upozorňovat na to, abyste se napili vody.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Ve hře Radio Commander se vrátíte zpět v čase do dob Války ve Vietnamu, kde budete neustále u rádiového přenosu a budete rozhodovat o důležitých krocích. Čeká tak na vás poměrně realistické zpracování historie a dokonce se budete nacházet v roli člověka, který rozhoduje o tom, kdo bude žít a kdo ne.

Původní cena: 16,79 Kč (9,40 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Radio Commander 2 Aplikace se slevou-Radio Commander 3 Aplikace se slevou-Radio Commander 4 Aplikace se slevou-Radio Commander 5 +3 Fotek Aplikace se slevou-Radio Commander 6 Aplikace se slevou-Radio Commander 1 Vstoupit do galerie

V perfektní RPG hře The Banner Saga 3 se chopíte jednoho ze 40 vikingů a vaším úkolem bude doslova bojovat o přežití. Čeká na vás totiž spousta nástrah, které vás rozhodně nenechají spát. Zvládnete svolat všechny spojence, utkat se se zlem a odhalit zlé tajemství?

Původní cena: 24,99 € (9,99 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou-The Banner Saga 3 1 Aplikace se slevou-The Banner Saga 3 2 Aplikace se slevou-The Banner Saga 3 3 Aplikace se slevou-The Banner Saga 3 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-The Banner Saga 3 5 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky her, které se odehrávají ve vesmíru? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste měli vyzkoušet hru Kerbal Space Program. V této hře se dostanete do vedení vesmírného programu mimozemské rasy zvané Kerbal a vaším úkolem bude vybudovat funkční plavidlo. Zvládnete to, nebo se vaše mise stane propadákem?

Původní cena: 39,99 € (9,99 €)