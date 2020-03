DJové z rozhlasové stanice Applu přišli na originální způsob, jak pracovat z domova v době koronaviru

Stále se šířící koronavirus zasáhl mnohá odvětví a kromě průmyslu a služeb si vybral daň také v hudebním odvětví. A není divu, většina výdělků se totiž točí kolem prodeje vstupenek na nejrůznější koncerty, avšak to je vzhledem ke karanténním opatřením nemožné. Výjimkou v tomto ohledu však nejsou ani DJové, kteří musí pracovat z domova a práci si nějak flexibilně zařídit. Naštěstí to někteří z nich vzali sportovně a přišli s originálním a efektivním řešením.

Pokud aktivně posloucháte rozhlasovou stanici Beats 1 ze stáje Applu, rozhodně vám neušlo, že si tamní DJové často zvou do studia pozoruhodné hosty a nejrůznější známé osobnosti včetně ikonických umělců. Zatímco pouštět playlisty z domova není takový problém a stačí jen nastavit seznam skladeb tak, aby vyhovoval co nejširšímu publiku posluchačů, v případě rozhovorů a živých vstupů se jedná o takřka nepřekonatelnou překážku. Zaměstnanci Beats 1 ale naštěstí na koronavirus vyzráli vlastní vynalézavostí, která nezná mezí. Využili totiž populární aplikaci FaceTime, díky níž se mohou s hosty spojit na dálku a nemusí se bát jakéhokoliv osobního kontaktu. To je vzhledem k tamní situaci více než žádané, jelikož pracovník kalifornského studia v Culver City byl nedávno pozitivně testován na COVID-19. Všichni ostatní zaměstnanci jsou tak nuceni vyhýbat se kontaktu s kolegy a pokud možno se zdržovat doma.

„Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců i hostů je naší největší prioritou, a proto budou od nynějška všichni veškerá spojení s pozvanými umělci probíhat pomocí FaceTime a domácího vybavení. Pokud tedy chcete zažít něco nezapomenutelnou a užít si pořádnou show, nezapomeňte naladit Beats 1, v průběhu týdne se můžete totiž těšit na celou řadu zajímavých hostů,“ vyjádřil se Apple na adresu rozhlasové stanice Beats 1 a aktuální situace. Rozhodně to však vypadá, že nás čekají samé unikátní osobnosti, kam mimo jiné spadá i Zane Lowe, Elton John, Miley Cyrus a Lil Nas X. Mnoho dalších bude brzy následovat a se všemi proběhne video rozhovor výhradně pomocí iPhonu.