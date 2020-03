Applu unikla fotka ovladače k jeho chytrým brýlím

Vývoj headsetu nebo chcete-li chytrých brýlí Applu nabírá na obrátkách. Včera jsme se sice dozvěděli o tom, že jeho představení se kvůli koronaviru odsouvá zřejmě až o dva roky, to však pro Apple rozhodně neznamená, že by s jejich vývojem jakkoliv brzdil. Vyplývá to alespoň z informací od zdrojů portálu MacRumors, kterému se navíc před malou chvíli podařil poměrně husarský kousek – získal totiž fotografii ovladače, který bude sloužit k ovládání headsetu.

Že Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích je dík relativně velkému množství zdrojů známé již pěkných pár let. Tuto skutečnost ostatně potvrdily i bety iOS 13 a uniklý kód iOS 14, které zmínky o novince obsahují. S trochou nadsázky se tak dá říci, že byla jen otázka času, kdy na světlo světa uniknou první reálné snímky buď headsetu nebo příslušenství k němu. A právě to se dnes stalo. MacRumors se totiž dostala do rukou fotka ovladače, který Apple podle všeho zatím používá jen pro interní testy produktu. Ten bude fungovat podobně jako například ovladače od PlayStationu VR či HTC Vive, které de facto zachycují pohyby rukou uživatelů, které jsou následně vnášeny do virtuální reality. Zdá se tedy, že minimálně první verze chytrých brýlí Applu nebude schopná trackovat pohyb uživatele jinak než tímto způsobem. Apple nicméně nebude u svých brýlí vsázet na virtuální realitu, ale na realitu rozšířenou. Vyplývá to alespoň z kódu iOS 14, který obsahuje zmínky o zajímavé hře s názvem Mathilda 3, která by měla být velmi zajímavě pojatým bowlingem. Ten totiž budete hrát v reálném světě, do kterého budou zasazeny kuželky a zřejmě i dráha (nebo alespoň její obrys) s tím, že vaším úkolem bude kuželky shodit. Na interní obrázek se můžete podívat níže.

V tuto chvíli bohužel nelze říci, jak daleko může Apple v současnosti s vývojem být. Nicméně trackování rukou a práce na softwarovém obsahu naznačuje, že by se mohl již nacházet relativně daleko nebo minimálně v bodě, kdy má hlavní kostru celého projektu hotovou a teď jí jen dotahuje k dokonalosti. Nezbývá tedy než doufat, že se světu jeho čekání vyplatí a my se dočkáme vynikajícího produktu, který převýší vše ostatní.