GeForce Now, Google Stadia a další herní služby mají zatím na iPhony vstup zakázán

Pravidla, která má Apple momentálně nastavená pro App Storu, nepovolují podle Bloombergu do obchodu vstup herním streamovacím službám jako je například GeForce Now či Google Stadia. Konkrétně se v pravidlech nachází informace o tom, že se v App Storu nesmí nacházet aplikace, které se chovají jako herní repozitář, nabízející hry a obsah od vývojářů třetí strany. Streamování her na iOS a iPadOS zařízeních tak zřejmě dostává těžký knouckout.

Pravidly App Storu jsou zřejmě zasaženy jak nejrozšířenější herní streamovací služby v podobě GeForce Now a Google Stadia, tak také například xCloud a PS Now. Online herní streamovací služby fungují tak, že si za určitý poplatek zaplatíte členství. Po zaplacení vám je „přidělen“ herní server, na kterém jsou uloženy všechny hry, které služba nabízí. Po spuštění hry z online herní platformy poté nedochází k vytěžování vašich hardwarových zdrojů, ale k vytěžování hardwaru herního serveru, který jste si zaplatili. To znamená, že tedy nenamáháte svůj počítač, Mac či telefon a i na několik let starém zařízení si jste schopni zahrát ty nejnovější herní pecky. Zejména v případě Maců se tedy jedná v opravdu vynikající možnost, jak si na nich kvalitně zahrát.

Skvělé na těchto online herních streamovacích službách je také to, že si některé počítačové hry můžete zahrát i na mobilních telefonech – momentálně tedy na platformě Android. A prozatím to vypadá, že to takto zůstane a mobilní platformy se v tomto segmentu o iOS a iPadOS zařízení nerozšíří – a to kvůli již zmíněným pravidlům, které má kalifornský gigant pro App Store nastavená. Někteří z vás by mohli namítat, že Apple propaguje svou vlastní herní platformu Arcade. V tomto případě je však nutné podotknout, že Arcade pravidla App Storu neporušuje. Nejedná se totiž o službu, která by nabízela hry bez toho, aniž by je musel sám uživatel vlastnit. Po stažení her z Apple Arcade se hry navíc ukládají lokálně v zařízení a nikoliv na vzdálených serverech. Se službami, které využívají podobný princip jako Arcade, Apple problémy „nemá“ – například služba GameClub se po 127 pokusech povolení dočkala.

Pravidla jsou tedy dána černé na bílém. Aplikace, která je stažená z App Storu, nesmí obsahovat vícero her či aplikací, jenž pochází od jiných vývojářů. Toto omezení však platí prakticky pouze pro hry, jelikož v případě e-knih, magazínů a hudebních služeb problém neexistuje. I kdyby se vývojářům povedlo všechny hry umístit do App Storu, tak by to rozhodně nestačilo, jelikož by v rámci App Storu musely vycházet také veškeré aktualizace. Tato možnost je však vzhledem k celkové náročnosti prakticky nemožná. Prozatím není jasné, zda se provozovatelé služeb snaží s Applem nějakým způsobem domluvit a najít společné řešení. Mnoho hráčů by však zajisté bylo nadšených, kdyby se společná cesta nalézt povedla. Pravdu tedy ukáže jen a jen čas.