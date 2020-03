Test rychlosti: Jak si vede iPhone s novým iOS 13.4 oproti iOS 13.3.1

Před pár hodinami Apple po šesti veřejných betách vydal iOS 13.4, přičemž kompletní výčet novinek si můžete přečíst zde. Běžného uživatele ale zajímá, jak to bude s plynulostí a výdrží baterie. Na první zmíněný atribut se podíval opět kanál iAppleBytes, a to u iPhonů SE, 6S, 7, 8 a XR. Poslední bety vypadaly v tomto ohledu velmi nadějně. Jak si ale stojí ostrá verze? Na to se nyní podíváme.

Začneme jako vždy u iPhonu SE, u kterého nám systém přibližně o vteřinu rychleji naskočí na iOS 13.4. Pravidelně uvádíme, že největší rozdíly se v plynulosti celého systému ukáží na aplikacích třetích stran. Zde jde vidět, že iOS 13.4 tomuto modelu poměrně svědčí. Rychlejší spuštění můžeme vidět u YouTube, Twitteru, VK i Snapchatu, což jsou jistě dobré zprávy. Na řadu přichází iPhone 6s, který domovskou obrazovku ukazuje dříve na iOS 13.4, a to opět o vteřinu. Zde můžeme vidět svižnější spuštění YouTube na iOS 13.3.1, na aktuální verzi například pak pracuje lépe VK. Ostatní aplikace jsou ovšem vyrovnané. I zde můžeme konstatovat přívětivý výsledek.

U iPhonu 7 se systém opět spustí dříve na iOS 13.4. Zde se například aplikace jako VK, Snapchat a Facebook otevřou rychleji na iOS 13.3.1. Ovšem YouTube vyhrává na celé čáře na iOS 13.4, bude to ale spíše tím, že aplikace na iOS 13.3.1 zamrzla. Na řadu přichází iPhone 8 s čipem Apple A11 Bionic, u kterého by už rozdíly vzhledem ke stáří čipsetu měly být menší. I zde se systém, a to s poměrně značným odstupem, spustil rychleji na iOS 13.4. Drobné rozdíly vidět jsou, ovšem nedá se zřejmě jednoznačně říct, kde běží systém lépe. Tak či onak, jedná se o desetiny vteřin, které uživatel nepocítí. Kolo jako vždy uzavírá iPhone XR, a i zde můžeme pozorovat rychlejší spuštění systému na nejaktuálnější verzi. A situace u aplikací třetích stran je zde obdobná, jako u iPhonu 8. Na celý test si můžete udělat obrázek sami v přiloženém videu. Dobrou zprávou je, že co se rychlosti týče, nemá nová verze systému na žádný model negativní dopad, spíše naopak. Uvidíme, jak to bude s výdrží baterie, jelikož šestá beta v tomto ohledu dopadla bídně. Tento test bychom vám mohli ukázat už možná zítra.