Češi a Slováci, jásejte! Pornhub Premium zdarma je kvůli koronaviru dostupné i u nás

Pokud se čas od času rádi “odreagujete” na stránkách pro dospělé Pornhub, máme pro vás svým způsobem skvělou zprávu. Provozovatelé tohoto serveru se totiž rozhodli pomoci v boji s koronavirem i v České republice a to zřejmě nejpříjemnější formou, kterou si vůbec může běžný uživatel přát – zpřístupněním prémiového obsahu zdarma.

[Aktualizace]: Radovat se mohou i Slováci. Pornhub Premium zdarma je totiž dostupné i u nich.

K otevření videodatabáte Pornhub Premium se provozovatelé webu rozhodli nedávno v Itálii, které tímto krokem chtěli pomoci k udržení obyvatel doma. Ke stejnému kroku se nyní uchyluje i na našem území s tím, že vám přístup k Premium obsahu udělí za to, že mu potvrdíte, že se budete zdržovat co nejvíce doma nebo budete alespoň dodržovat hygienická doporučení. Pak už stačí jen vyplnit email, nickname a heslo, mail následně potvrdit ve svém mailovém klientu a violà, studnice zábavy pro dospělé je otevřena. Super je i to, že k aktivaci není potřeba vyplňovat údaje o vaší platební kartě, díky čemuž se nemusíte bát potenciálního stržení měsíčního předplatného po konci “pornokarantény”.

Jak dlouho bude Pornhub svůj Premium obsah volně nabízet není v tuto chvíli jasné. Co však již nyní jasné je, je to, že tímto krokem velmi potěší tuzemské milovníky lechtivých videí a zaručeně si tím zvýší návštěvnost prémiové sekce. Snad tedy bude i toto poměrně netradiční opatření jedním z těch, které Česku k překonání pandemie koronaviru dopomohou. Zda tomu tak bude zřejmě ukáže až čas a statistiky, které zaručeně Pornhub po odeznění pandemie zveřejní. Nárůst návštěv jeho webu milovníky této tématiky totiž je zcela určitě obří.