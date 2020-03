Apple vydal ARKit 3.5

Skenner LiDAR implementovaný do modulu fotoaparátu iPadů Pro 2020 je bezesporu jednou z nejzajímavějších novinek tohoto typu posledních let – tedy minimálně ve světě Applu. Aby jí byli vývojáři schopni co nejlépe využít, uvolnil pro ně Apple před malou chvílí novou verzi platformy ARKit, která je využívána pro tvorbu projektů v rozšířené realitě. Ta nese označení 3.5 a její novinky jsou více než zajímavé.

Geometrické scény

Geometrické scény umožní vývojářům vytvořit topologickou mapu prostoru se štítky označujícími podlahy, stěny, stropy, okna, dveře a sedačky. Díky této novice má ARKit daleko lépe porozumět reálnému světu, což se projeví na celkové kvalitě nových projektů.

Okamžité AR

Tato novinka se přímo váže na nový LiDAR senzor iPadu Pro, který dle slov Applu dokáže neuvěřitelně rychle detekovat okolí, což se odráží na rychlosti umisťování AR objektů právě do reálného světa viditelného přes displej. Umisťování má být totiž naprosto bleskové a co víc – dostupné ve všech ARKitových aplikací bez jakékoliv změny kódu. Jinými slovy – jakákoliv AR aplikace spuštěná na iPadu Pro 2020 využije okamžitého AR pro zasazení rozšířené reality do reálného světa.

Vylepšený záznam pohybu lidí

Nový ARKit 3.5 naučí iPady Pro 2020 i velmi rychlé rozpoznávání pohybů lidí, které jsou následně využívány v různých ARKitových aplikacích. Toto rozpoznání bude navíc kromě rychlosti vynikat i v přesnosti, díky čemuž bude využitelnější než kdy předtím – a pozor, funkční bude opět všude, kde je již nyní využíváno rozpoznávání pohybu. Stejně jako v předešlém případě navíc platí, že k funkčnosti nebude třeba jakkoliv zasahovat do kódu.