Herní pecka Tomb Raider je nyní pro PC i Mac ke stažení zdarma

Pamatujete si ještě na neohroženou Laru Croft, která se bez mrknutí oka spouštěla do opuštěných katakomb a lovila starověké artefakty v hrobkách? Inu, dlouho o ní sice nebylo slyšet a skoro to až vypadalo, že se po nejnovějším díle z roku 2018, Shadow of the Tomb Raider, vydala na zasloužený odpočinek, ale opak je pravdou. Vývojáři ze studia Square Enix totiž ještě jednou tuto odvážnou archeoložku probudili a přispěchali se zprávou, která jistě potěší všechny milovníky této série. Původní reboot Tomb Raider z roku 2013 si totiž zahrajeme zcela zdarma.

Od nového startu celé herní série v roce 2013 uběhla již hezká řádka let a na první díl „nové“ ságy se jaksi pozapomnělo. Většina hráčů má ale nejnovější díly již dávno dohrané, někteří rovnou několikrát, a Lara Croft aktuálně prožívá okurkovou sezónu. Ve stínu momentální nepříznivé situace a zvýšené poptávky ze strany hráčů však studio Square Enix neváhalo a vytasilo se s nabídkou, která se neodmítá. Původní Tomb Raider bude na Steamu zcela zdarma, a to navždy. Respektive, na přidání hry do knihovny a její stažení budete mít čas do zítřejších 8 hodin ráno a pokud to stihnete, hra vám zůstává navždy a můžete se k ní kdykoliv vrátit. Rozhodně tedy nehrozí, že by se uzamkla a nenechala vás pokračovat.

V každém případě se jedná o příjemnou novinku a jediné, co budete k hraní potřebovat je poměrně solidní počítač s Windows 7, procesorem AMD Athlon64 X2 2.1 GHz nebo Intel Core2 Duo 1.86 GHz, 1GB RAM a grafickou kartou AMD Radeon HD 2600 XT či nVidia 8600 o paměti 512MB. V případě macOS si vystačíte s verzí 10.14, procesorem Intel Core M o taktu 1.1GHz a grafickou kartou nVidia 640M nebo AMD M290. Troufnete si vydat se do potemnělých hrobek a čelit dosud neznámým nepřátelům? Pokud ano, tak co nejdříve zamiřte na Steam a hru si přidejte do své knihovny.