Zahrajte si během nechtěného volna 5 nejlepších iOS her

Ať už jste studenti a užíváte si prodloužené volno, nebo se řadíte mezi těžce pracující, hry dokáží zlepšit náladu a ulevit vám od každodenních starostí. V dnešní době je navíc jistá forma útěku od reality více než vítána a v tomto ohledu vám nejlépe vypomůže 5 nejlepších her pro iOS, které jsme si pro vás v těchto těžkých časech připravili. Připravili jsme si jednu specialitu z každého žánru, tudíž se nemusíte bát, že se na vaši oblíbenou kategorii nedostane. Zapomeňte tedy na všední trápení a ponořte se s námi do úžasného světa videoher.

Retro Highway

Pokud dáváte spíše přednost klasickým arkádovým titulům, které nejsou příliš propracované, ale zato pekelně zábavné a návykové, máme pro vás dobrou zprávu. Závodní hříčka Retro Highway vás totiž zabaví na hezkých pár hodin a zároveň nabídne poměrně nekompromisní obtížnost, která se bude v průběhu jednotlivých úrovní ještě zvyšovat. Nechybí pixelová grafika, řada možností jak porazit protivníky a plejáda výzev, díky nimž se tato milá hra stane vaším denním chlebem. Po každém závodě se navíc budete posouvat vzhůru v žebříčku, což je jistě motivující faktor, který vás u obrazovky udrží pořádně dlouho. Své motorky a vozidla si budete moci pochopitelně vylepšovat a získávat speciální schopnosti, které vám ve vašem snažení pomohou. Zamiřte tedy na App Store a dejte této hříčce šanci.

Undead Horde

Dáváte-li přednost spíše akčním RPG s prvky strategických her, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři ze studia 10tons totiž vytvořili podařený titul, který efektivně kombinuje prvky několika žánrů a nabízí dlouhodobou hratelnost, jež staví zejména na tvorbě vlastní armády a jejímu využívání ve vlastní prospěch. Na rozdíl od ostatních her na hrdiny totiž nebudete v roli kladného hrdiny, který spasí svět, ale záporáka, jenž si na dobré skutky příliš nepotrpí a rád terorizuje cokoliv, co se hýbe. Nechybí možnost sbírat nové předměty, vylepšovat si své přívržence i protagonistu a tvořit si vlastní příběh, který se bude odvíjet od vašich akcí. Hra sice stojí 6 dolarů, ale vydrží pořádně dlouhou dobu a navíc se svým stylem i grafickou stránkou podobá legendárnímu Diablu. Pokud vás tedy neobvyklé RPG Undead Horde zaujalo, neváhejte zamířit na App Store a dát této hře šanci.

Fortnite

Přiznáváme, že v této kategorii je vítěz jen jeden. Ať už totiž milujete Battle Royale hry nebo vám zkrátka imponují netradiční FPS tituly, Fortnite je přesně ta hra, po které byste měli sáhnout. Nejspíše není třeba tuto hříčku příliš důkladně představovat, ale ve zkratce se jedná o jediné – přežít. Pomocí prazvláštního létajícího autobusu se dostanete na obrovský ostrov, kde budete bojovat o své přežití za využití širokého arzenálu zbraní a nejrůznějších vychytávek. Trik je v tom, že na konci hry zůstane z původních 100 hráčů jen jeden a je pouze na vás, zda to budete právě vy. Nechybí malovaná grafika, takřka nekonečná základna hráčů a návyková hratelnost. Pokud si troufnete a máte připravenou důmyslnou strategii, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.

P.3

Ač jsme žánr arkádových her již vyčerpali povedeným Retro Highway, střílečku P.3 si zkrátka nemůžeme odpustit. Tato automatová hříčka se totiž nejvíce podobám klasickým arkádovým hrám z 80. let a nenabízí nic jiného než extrémně návykovou hratelnost a jediný cíl – postřílet cokoliv, co se hýbe. Titul se navíc chlubí CRT vizáží a staromilskou grafikou, která si s moderními počiny příliš nezadá. Jedinou nevýhodou je tak herní doba, jelikož hra nabízí pouze 5 levelů, z nichž každý je těžší a zapeklitější než ten předchozí. Na druhou stranu na vás ale čeká pořádná výzva a obtížnost se s vámi mazlit nebude. Pokud tedy máte slabost pro staré a jednoduché hříčky, zamiřte na App Store a hru si za 2 dolary pořiďte. Za tuto cenu se dočkáte příjemné nostalgie a sice krátkodobé, ale zato hutné a intenzivní výzvy.

Oxenfree

Pokud jste seriáloví fanoušci, jistě vás neminul hit v podobě Stranger Things, který se brzy dočká také 4. řady. Tento příběh sledující osud skupiny náctiletých si získal srdce milionů diváků a zapsal se do historie nejpovedenějších pořadů z dílny Netflixu. Pořádná herní adaptace ale dlouhou dobu chyběla, což naštěstí vyvažuje Oxenfree, povedená adventura na podobné motivy, která se výrazně inspiruje 80. lety a nabízí obdobně nabitý děj. Skupina teenagerů totiž otevře portál do dimenze duchů a je jen na ní, aby ho opět uzavřela. Rozhodně se však jedná o zajímavý počin a pokud se nemůžete nabažit hutné atmosféry, Oxenfree je přesně pro vás. Cena se navíc pohybuje pouze kolem 5 dolarů, což je vzhledem k délce přiměřené. Troufáte-li si tedy na tuto nebezpečnou výpravu, zamiřte na App Store a dejte hře šanci. Můžeme vás ujistit, že vám alespoň na chvíli přesměruje myšlenky a zajistí zábavu na hezkých pár hodin.